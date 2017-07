(dpa) - Ungewöhnlich heftige Regenfälle haben im Südwesten Japans für Überschwemmungen gesorgt. Mindestens ein Mensch kam in den Fluten ums Leben, und fast eine halbe Million Einwohner der Insel Kyushu mussten sich in höhere Gebiete begeben, wie die Behörden am Mittwoch meldeten. Mindestens sieben weitere Menschen galten als vermisst. Die Wetterbehörde gab Warnungen für die auf Kyushu besonders betroffenen Präfekturen Fukuoka und Oita aus. Der Regen stelle eine „unmittelbare Gefahr“ dar, hieß es.

Der Regen war infolge des Taifuns Nanmadol gefallen, der am Dienstag über den Südwesten und Westen Japans hinweggezogen war. Die Wetterbehörde warnte deshalb vor Hochwasser, Erdrutschen und überbordenden Flüssen in weiten Teilen des Landes.

In Hiroshima auf der Hauptinsel Honshu wurde am Morgen das bisher einzige Todesopfer gefunden. Die Person sei von einem über die Ufer getretenen Fluss mitgerissen worden, teilte die Nachrichtenagentur Kyodo mit.