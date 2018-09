Über 500 Passagiere eines Airbus A380 mussten unter Quarantäne, weil sie grippeähnliche Symptome zeigten. Zehn Menschen kamen ins Krankenhaus.

Flugzeuge mit kranken Passagieren in New York und Perpignan angekommen

(dpa) - Ein aus Dubai kommendes Emirates-Flugzeug ist am Mittwoch wegen mehrerer kranker Passagiere am New Yorker Flughafen unter Quarantäne gestellt worden. Die 521 Menschen an Bord würden wegen eines möglichen Grippe-Ausbruchs untersucht, teilte Bürgermeister Bill de Blasios Sprecher Eric Phillips auf Twitter mit.

Zehn Menschen seien vom Flughafen John F. Kennedy ins Krankenhaus gebracht worden, bestätigte Emirates auf Twitter. 40 Menschen zeigten offenbar keine Symptome und machten sich auf den Weg zur Zollabfertigung.

Der TV-Sender NBC berichtete unter Berufung auf Polizeiquellen, dass sich rund 100 Menschen an Bord als krank gemeldet hätten. Neben Experten der Gesundheitsbehörde CDC standen demnach Feuerwehr, Polizei und Beamte des Heimatschutzministeriums bereit, um die Passagiere zu empfangen.

Zeitgleich mussten auch in Perpignan (F) die Passagiere eines Flugs aus Oran (Algerien) medizinisch untersucht werden, da der Verdacht bestand, dass sich ein Kind mit Cholera infiziert hat. Die Fluggäste konnten nach einer Untersuchung und einer Desinfektion der Hände den Flughafen wieder verlassen.