Ganze drei Wochen schließt der Saarbrücker Airport, weil das Bremsbett erneuert wird. Was am Luxemburger Flughafen im laufenden Betrieb gemacht wird, läuft in Ensheim ganz anders.

Flughafen Saarbrücken: vorübergehend geschlossen

Vom 11. bis 30. März wird es am Saarbrücker Flughafen kein Start und keine Landung geben. Der Flugbetrieb am Saar-Airport in Ensheim wird zeitlich eingestellt. Der Grund: Am Ende der Landebahn wird ein neues Bremsbett eingebaut.¶

Es handelt sich nur um Baumaßnahmen am hintersten Teil der Landebahn. Die Nachricht ist für Luxemburger sicherlich überraschend, da gerade angekündigt wurde, dass die Start- und Landbahnen des Findel komplett saniert werden. In Luxemburg hieß es, dass der Flugbetrieb dann „zumindest tagsüber reibungslos verlaufen" soll und es hoffentlich nur zu kleinen Einschränkungen kommen werde.

In Saarbrücken wird dagegen der ganze Flughafen einfach dichtgemacht, obwohl eigentlich die Bahnen kaum betroffen sind ...