Die Suche nach dem rechtsextremen Soldaten Jürgen Conings hielt Belgien in Atem, bis er tot gefunden wurde. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse.

Flüchtiger Ex-Soldat

Conings starb wahrscheinlich gleich nach seinem Verschwinden

Im Frühsommer 2021 war Belgien in Aufruhr: Der als Rechtsterrorist eingestufte Berufssoldat Jürgen Conings war schwer bewaffnet untergetaucht, nachdem er in drei Abschiedsbriefen öffentlichen Insitutionen und auch Privatpersonen mit Anschlägen gedroht hatte. Zu den Adressaten der Drohungen gehörte der belgische Virologe Marc van Ranst, dessen Äußerungen zu Corona dem 46-jährigen Soldaten wohl ein Dorn im Auge waren.

Conings wurde mit einem Großaufgebot von Militär und Polizei gesucht, sein Geländewagen mit zahlreichen schweren Waffen und Munition wurde in der Nähe von Genk gefunden. Die wochenlange Suche nach Conings konzentrierte sich auf den Nationalpark Hoge Kempen in der Provinz Limburg. Erst am 20. Juni 2021 wurde der Afghanistan-Veteran tot in Dilsen-Stockem, unweit des Parks aufgefunden.

Schrittzähler als Indikator

Belgische Medien berichten jetzt unter Berufung auf den belgischen Generalstaatsanwalt, dass Conings bereits wenige Tage nach seinem Verschwinden gestorben sein soll. Es sei „mehr als wahrscheinlich“, dass der Todeszeitpunkt in dieser frühen Phase der Fahndung liege, sagte Generalstaatsanwalt Frederic De Leeuw am Dienstagmorgen in einer Radiosendung. Das lasse sich aus den Daten aus Conings' Mobiltelefon ableiten - der Schrittzähler weise rund 800 Schritte am 18. Mai aus, danach nichts mehr. Das entspreche ungefähr der Distanz zu seinem zurückgelassenen Auto.

Einen genauen Todeszeitpunkt habe man nicht feststellen können, so De Leeuw, das hänge mit den schwankenden Wetterverhältnissen im Mai mit Temperaturen zwischen neun und 30 Grad Celsius zusammen.

Die Ermittlungen dauern an.

