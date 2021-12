Der Blindgänger war 250 Kilogramm schwer und wurde bei Bohrarbeiten getroffen.

Mehrere Verletzte

Fliegerbombe am Münchener Hauptbahnhof explodiert

(jwi) - Am Mittwoch gab es an einer Baustelle am Münchener Hauptbahnhof der Deutschen Bahn eine Explosion. Der Knall sei mehrere Kilometer weit zu hören gewesen, so die Feuerwehr. Der Grund war ein so genannter „Blindgänger“, eine nach ihrem Abwurf nicht detonierte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Die 250 Kilogramm schwere Bombe sei bei Bohrarbeiten im Erdreich in der Nähe der Donnersbergbrücke getroffen worden. Es gab vier Verletzte. „Wir sind dabei, die Personen zu versorgen“, sagte ein Feuerwehrsprecher vor Ort. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) war vor Ort, um sich ein Bild zu machen.

Die genaue Ursache für die Explosion sei bislang unklar. Experten des Kampfmittelräumdienstes sind in die Ermittlungen einbezogen. Der Bahnverkehr wurde vorübergehend eingestellt.

