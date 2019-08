Flammeninferno in Griechenland

Hohe Temperaturen und starke Winde - der ideale Nährboden für die Waldbrände, die sich in ganz Griechenland ausgebreitet haben.

Von LW-Korrespondent Gerd Höhler (Athen)

Großeinsatz für die Feuerwehren in Griechenland: Am Boden und aus der Luft kämpften am Dienstag Löschmannschaften und Freiwillige gegen Dutzende Waldbrände ...