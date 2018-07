Flammeninferno bei Athen - Tragödie für Anwohner und Rettungskräfte

Der Horror will kein Ende nehmen. Immer wieder neue Leichen werden im Osten Athens entdeckt. Die Flammen haben dort alles zerstört.

Der Horror will kein Ende nehmen. Immer wieder neue Leichen werden im Osten Athens entdeckt. Die Flammen haben dort alles zerstört. Die Rettungsmannschaften erleben täglich Schlimmes und erzählen es.

(dpa) - Die Szene wiederholt sich immer wieder: Feuerwehrleute und Freiwillige Helfer gehen von Tür zu Tür und suchen in den zerstörten Häusern in der Urlaubsregion von Rafina, Mati und Neos Voutzas, im Osten Athens, nach Opfern. „Hallo! Hallo! Ist jemand da“, heißt es immer wieder. Es folgt Totenstille. Langsam gehen die Feuerwehrleute in die Häuser hinein. Sie haben Schlimmes gesehen und sind auf Schreckliches vorbereitet. Fernsehbilder zeigen diese schlimmen Szenen immer wieder.



Allein in den vergangenen zwölf Stunden wurden fünf verkohlte Leichen entdeckt ...