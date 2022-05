Ein Landmaschinen-Handel, dem Maschinen im Wert von fünf Millionen US-Dollar gestohlen wurden, schlägt mit modernster Technik zurück.

GPS und Fernsteuerung

Findiger Händler legt von Russen gestohlene Traktoren lahm

Ein Landmaschinen-Handel, dem Maschinen im Wert von fünf Millionen US-Dollar gestohlen wurden, schlägt mit modernster Technik zurück.

(dme) – Russische Truppen sollen laut einem „CNN“-Bericht in der ukrainischen Stadt Melitopol bei lokalen Unternehmen geplündert haben. Unter den betroffenen Betrieben ist auch der Landmaschinen-Handel Agrotek, dem im Laufe des Angriffskrieges mittlerweile 27 Fahrzeuge und Anhänger gestohlen worden seien, wie unter anderem der „Stern“ berichtet. Darunter seien zahlreiche Traktoren, Mähdrescher und Sämaschinen mit einem geschätzten Gesamtwert von rund fünf Millionen US-Dollar.

Die Fähigkeiten der modernen Maschinen gehen jedoch über einfache Arbeitsgeräte deutlich hinaus. Mittels GPS-Technik ließ sich das Diebesgut vom Händler in das gut 1.000 Kilometer entfernte Zakan-Yurt in Tschetschenien und anschließend bis in die Hauptstadt Grosny verfolgen. Auf seinem Facebook-Account postete das Unternehmen Satellitenbilder, von der Position der gestohlenen Fahrzeuge.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von facebook angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Kriegsbeute per Post nach Sibirien Das Video einer Überwachungskamera zeigt russische Soldaten, die tonnenweise Pakete nach Russland schicken - mutmaßlich Diebesgut.

Durch die Vernetzung der modernen Landmaschinen konnte der Händler die gestohlenen Fahrzeuge durch den Hersteller deaktivieren lassen. Somit wurde das Diebesgut im Wert mehrerer Millionen US-Dollar unbrauchbar. „CNN“-Quellen gehen davon aus, dass die deaktivierten Landmaschinen nun als Ersatzteillager ausgeschlachtet werden.

Dramatischer für die Region Melitopol sei aber, dass die russischen Truppen die Getreide-Vorräte plündern. Den Bauern werde angeboten, ihre Gewinne 50/50 mit den Russen zu teilen, doch in den besetzten Gebieten besteht keine Möglichkeit für die Landwirte, das Getreide zu transportieren. Teilweise stehlen die russischen Truppen nicht nur Getreidevorräte von den Bauern, sondern pumpen teilweise die Getreidesilos der Stadt leer und transportieren die Vorräte oft in regelrechten Konvois ab, ohne dass die Bauern für ihre Arbeit entlohnt werden, so „CNN“.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.