Vor der kanadischen Ostküste öffneten bereits um 8 Uhr Ortszeit die Wahllokale zur Stichwahl.

Übersee

Finale der französischen Präsidentschaftswahl gestartet

Vor der kanadischen Ostküste öffneten bereits um 8 Uhr Ortszeit die Wahllokale zur Stichwahl.

(dpa) - Die entscheidende Endrunde der französischen Präsidentschaftswahl hat offiziell begonnen. Auf der kleinen französischen Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon vor der kanadischen Ostküste öffneten am Samstagmittag (8 Uhr Ortszeit) die vier ersten Wahllokale, wie eine Sprecherin des Rathauses in Saint-Pierre der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Der Großteil der Französinnen und Franzosen kann am Sonntag wählen. Wegen der Zeitverschiebung wird in einigen Überseegebieten aber bereits am Samstag abgestimmt.

Le Pens Sieg wäre auch Putins Sieg In der Stichwahl am Sonntag in Frankreich steht Wladimir Putins Name auch auf dem Stimmzettel. Die Wähler sollten das bedenken.

In der Stichwahl fällt die Entscheidung, ob der liberale Staatschef Emmanuel Macron eine zweite Amtszeit erhält oder seine rechte Konkurrentin Marine Le Pen in den Élyséepalast einzieht. Beide hatten sich in der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen für die finale Runde qualifiziert.

Der Wahlausgang wird auch international gespannt erwartet. Umfragen sahen Macron mit 55 bis 65,5 Prozent zuletzt vorne.