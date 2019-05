Zum Abschluss der viertägigen Europawahl bestimmen Luxemburg und 20 weitere Länder an diesem Sonntag ihre neuen Abgeordneten für das Europäische Parlament.

Finale der Europawahl

Zum Abschluss der viertägigen Europawahl bestimmen Luxemburg und 20 weitere Länder an diesem Sonntag ihre neuen Abgeordneten für das Europäische Parlament.

(dpa) - Nach Schließung der Wahllokale werden am Sonntagabend erste Prognosen aus allen 28 EU-Staaten zur Verteilung der 751 Mandate veröffentlicht (ab etwa 19.30 Uhr). Die letzten Wahllokale schließen um 23.00 Uhr in Italien.

Erwartet werden Verluste bei Christ- und Sozialdemokraten im Vergleich zur Wahl 2014 und Erfolge rechter EU-Kritiker in wichtigen Ländern. In Italien dürfte die rechtspopulistische Lega von Innenminister Matteo Salvini stärkste Partei werden. Dies könnten auch die Partei der Nationalistin Marine Le Pen in Frankreich sowie die Brexit-Partei in Großbritannien schaffen. Die Alternative für Deutschland lag in Umfragen bei rund zwölf Prozent.

Die Europawahlen 2019 Vom 23. bis 26. Mai 2019 finden die Europawahlen statt. In Luxemburg stellen sich neun Parteien und 54 Kandidaten dem Wähler und kämpfen um sechs Sitze im EU-Parlament.

EU-freundliche Parteien werden aber voraussichtlich auch im neuen Parlament rund zwei Drittel der Abgeordneten stellen. Ob sie Bündnisse zuwege bringen, beeinflusst nicht nur die Handlungsfähigkeit der EU, sondern auch die Besetzung wichtiger Ämter. Auf den Posten des EU-Kommissionspräsidenten hoffen der CSU-Politiker Manfred Weber, dessen Europäische Volkspartei stärkste Kraft bleiben dürfte, sowie der Sozialdemokrat Frans Timmermans, der mit seiner Partei in den Niederlanden laut Prognosen überraschend stärkste Kraft wurde.

Gewählt wird am Sonntag neben Luxemburg in Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Litauen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Spanien, Ungarn und Zypern. Die Wahl hatte bereits am Donnerstag in den Niederlanden und Großbritannien begonnen. Das Vereinigte Königreich wählte trotz angekündigten Brexits mit, weil der EU-Austritt nicht rechtzeitig gelang.