Feux croisés

Gaston CARRE Nétanyahou comme Trump est de l'engeance des grands obstinés, dont la détermination s'exerce au mépris de ses conséquences.

Il faut ne pas abuser des mises en perspective approximatives: la similarité que des analystes veulent voir entre Benjamin Nétanyahou et Donald Trump est invalidée, déjà, par l’intelligence roublarde par quoi le Premier ministre israélien se distingue de l’intellect débile du président américain. Cela dit, une inclination est commune à ces hommes: l’obstination à imposer une volonté, quel que soit le prix à payer, prix fort en l’occurrence, d’une violence qui ces jours-ci met le feu à l’Amérique, qui demain pourrait embraser la Judée-Samarie.

Le «roi Bibi» osera-t-il? Malgré les avertissements, le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou se dit résolu à annexer une partie de la Cisjordanie.

Quoi que l’on pense du plan Nétanyahou, l’Europe, fût-elle lassée de cette querelle aussi vieille que les pierres qui la suscitent, se déjugerait en se désolidarisant d’une cause palestinienne qu'elle porte depuis si longtemps. L’Europe ne peut rester indifférente – et c’est cela aussi que Jean Asselborn sans cesse laisse entendre – à ce plan qui plus qu’une simple percée territoriale de la part de l’État hébreu est la réfutation de la Palestine comme principe et projet, en ce qu’il compromet la formation d’un Etat qui attesterait sa légitimité.





