Feuerwehrleute von Notre-Dame im Élyséepalast empfangen

(dpa/SC) - Mehrere hundert Feuerwehrleute, die den Brand der Kathedrale Notre-Dame gelöscht hatten, sind am Donnerstag im französischen Präsidentenpalast empfangen worden.

Notre-Dame: "Feuerwehren haben bemerkenswerte Arbeit geleistet" Raymond Guidat, Direktor für Planung und Prävention im luxemburgischen CGDIS, blickt auf den schwierigen Einsatz der Pariser Feuerwehr in der Kathedrale Notre-Dame – und erklärt, wie moderne Technik den Rettern zu Hilfe kam.

Staatschef Emmanuel Macron hatten den „pompiers“ bereits bei seiner Fernsehansprache zu Wochenbeginn für ihren gefährlichen Einsatz gedankt. Die Retter der Notre-Dame de Paris wurden am Donnerstag eine Medaille für ihren "beispielhaften Mut" verliehen.

Die Feuerwehrleute warteten in einer langen Reihe von dem Präsidentenpalast in der Pariser Innenstadt, bevor sie unter Applaus von Umstehenden den Hof des Gebäudes betraten. Notre-Dame im Herzen der Hauptstadt war am Montagabend bei dem Brand stark zerstört worden.

Im berühmten Élysée-Palast adressierte Macron hunderte Feuerwehrleute, Polizisten, Mitarbeiter des Roten Kreuzes und des Zivilschutzes. Niemand werde jemals die ersten Minuten der Katastrophe vergessen und die ganze Welt hätte an ihren Bildschirmen verfolgt, mit welchem Einsatz die Rettungskräfte die berühmte Kathedrale vor der kompletten Verwüstung bewahrt hätten.

Personne n'oubliera les premières minutes. La France, sidérée, voit la flèche de Notre-Dame s'effondrer. Et tout de suite, ils prennent tous les risques pour sauver ce qui peut l'être. En mémoire de cette nuit, ils recevront la Médaille d'or pour acte de courage et de dévouement. pic.twitter.com/UfHybHkVE2 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 18, 2019

Die Bürgermeisterin der Stadt Paris, Anne Hidalgo, ehrt die etwa 600 Einsatzkräfte, die an der Rettung der Kathedrale beteiligt waren, ebenfalls am Donnerstag. Sie lud Pariser dazu ein, sich an der Ehrung vor dem Rathaus der französischen Hauptstadt zu beteiligen.

Ce jeudi 18 avril à 16h15, j’invite les Parisiennes et les Parisiens sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à sauver #NotreDame.

👉 https://t.co/TieUGvw2BJ pic.twitter.com/AfbZDtjec7 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 17, 2019