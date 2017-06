KORREKTUR, 21.20 Uhr: Entgegen anderslautender Berichte ist in Portugal kein Löschflugzeug abgestürzt. Die Feuerwehr dementierte die Absturzmeldung. Zivilschutz-Chef Victor Paz Pinto bestätigte, dass alle eingesetzten Flugzeuge aus dem Einsatz zurückgekehrt seien und widersprach damit ausdrücklich der Aussage eines Regierungssprechers.

Laut der Zeitung "Público" berichteten Feuerwehrleute zudem, sie hätten einen Knall gehört und einen Feuerball gesehen. Der Zivilschutz erklärte, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass ein anderes Fluggerät verunglückt sei, das aber nichts mit den Löscharbeiten zu tun habe, oder dass Gasflaschen im Feuer explodiert seien.



***

Überholte Originalmeldung:

(dpa) - Beim Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in Portugal ist am Dienstag ein Löschflugzeug abgestürzt. Das Unglück habe sich in der Nähe der Ortschaft Louriceira ereignet, berichtete die Zeitung „Público“ am Abend unter Berufung auf die Behörden. Ob es Opfer gibt, war zunächst unklar. Ein Rettungsteam suchte den Angaben zufolge mit einem Hubschrauber nach dem Wrack. Bei dem Flugzeug soll es sich um eine Canadair-Maschine gehandelt haben.

Se confirma que el posible avión de extinción de incendios accidentado en #Portugal NO es del #43Grupo @EjercitoAire pic.twitter.com/fklyOQLFz5 — Ejército del Aire (@EjercitoAire) June 20, 2017

Die spanische Luftwaffe widersprach im Kurznachrichtendienst Twitter Medienberichten, wonach das abgestürzte Löschflugzeug aus Spanien gestammt haben soll. In der Region sind Maschinen aus Portugal, Spanien, Italien und Frankreich im Einsatz.