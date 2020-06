In einer Militäranlage in Teheran ist es laut Verteidigungsministerium zu einer Gasexplosion gekommen. Das Unglück ereignete sich vergangene Woche in der Anlage Parchin.

Feuerball über Teheran gibt Rätsel auf

Von LW-Korrespondent Michael Wrase (Limassol) Es war kurz nach Mitternacht, als Teheran in der Nacht zum Freitag vergangener Woche von einer extrem heftigen Explosion erschüttert wurde. Sekunden später erhellte ein orange leuchtender Feuerball den Himmel über der iranischen Hauptstadt. Da die farbenprächtigen Detonationen von Handycams aufgezeichnet und ins Internet gestellt wurden, rätselte bald darauf die ganze Welt über die Unglücksursache. Die offizielle Begründung, eine Gasexplosion, bei der es weder Tote noch Verletzte gegeben haben soll, wurde zwar zur Kenntnis, aber nicht für bare Münze genommen – und dies aus guten Grund: Erst im Januar dieses Jahres hatten die iranischen Behörden die Unwahrheit gesagt, den Abschuss einer ukrainischen Boeing 737 bei Teheran erst nach tagelangem Leugnen zugegeben ...