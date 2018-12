Bei dem Unglück vor dem Auftritt des italienischen Rapstars Sfera Ebbasta starben fünf Jugendliche und eine Mutter. Dutzende Besucher wurden verletzt.

Festnahmen nach tödlicher Massenpanik in Disco in Italien

Bei dem Unglück vor dem Auftritt des italienischen Rapstars Sfera Ebbasta starben fünf Jugendliche und eine Mutter. Dutzende Besucher wurden verletzt.

(dpa) - Nach der Massenpanik mit sechs Toten in einer Diskothek in Italien hat es Festnahmen gegeben. Darunter soll ein Jugendlicher sein, der in der Nacht auf Samstag Reizgas in dem Nachtclub „Lanterna Azzurra“ in Corinaldo versprüht und damit die Panik ausgelöst haben könnte, wie mehrere italienische Medien am Montag übereinstimmend berichteten.



Verheerende Panik - Jugendliche sterben in Diskothek in Italien Für einige von ihnen war es womöglich das erste Konzert ihres Lebens. Und es sollte eine Party werden. Doch ein Abend in einer Disco in Italien endet mit einer Massenpanik. Und dem Tod.

Der um die 16 Jahre alte Junge sei nach Zeugenbefragungen als Verdächtiger identifiziert worden. Festgenommen worden sei er allerdings wegen des Besitzes von Drogen, die die Polizei bei ihm Zuhause gefunden habe, berichtete etwa „La Repubblica“. Demnach gab es zwei weitere Festnahmen wegen Drogenhandels. Die Polizei gab auf Anfrage am Morgen keine Auskünfte.

Bei dem Unglück vor dem Auftritt des italienischen Rapstars Sfera Ebbasta starben fünf Jugendliche und eine Mutter. Dutzende Besucher wurden verletzt. Geprüft wird, ob zu viele Tickets verkauft wurden und ob das Lokal überfüllt war.