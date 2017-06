Mit einem mehrtägigen Fastenbrechenfest begehen Muslime weltweit das Ende des Ramadans. An „Eid al-Fitr“ wird gefeiert, den Fastenmonat mit all seinen Entbehrungen erfolgreich auf sich genommen zu haben.



Es werden Festessen aufgetischt, Verwandte besucht und Geschenke gemacht. In islamischen Ländern gibt es Volksfeste.



Das Ramadan-Ende ist die wichtigste islamische Feier neben dem Opferfest und wird dieses Jahr ab Samstag begangen. Sollte da allerdings der Neumond noch nicht zu sehen sein, fasten einige Gläubige noch einen Tag länger. Staatsbedienstete in Saudi-Arabien haben um „Eid al-Fitr“ von Mitte Juni bis zum zweiten Juli-Wochenende frei.



Syrien lässt Gefangene frei



Syriens Regierung hat zum Ende des Fastenmonats Hunderte Gefangene freigelassen. Am Samstag seien mehr als 670 Frauen und Männer aus verschiedenen Haftanstalten entlassen worden, erklärte Justizminister Hischam al-Schaar, wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete. Keine Angaben gab es dazu, ob unter ihnen auch politische Gefangene sind.



Menschenrechtlern zufolge sitzen in Syrien Zehntausende Menschen aus politischen Gründen und ohne rechtsstaatliches Verfahren in Haft, wo sie gefoltert werden. Das Schicksal von vielen ist unbekannt. Nach Erkenntnissen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International wurden in dem Militärgefängnis Saidnaja zwischen 2011 und 2015 bis zu 13.000 Häftlinge unter strikter Geheimhaltung gehängt.

