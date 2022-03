Die Stadt Luxemburg hilft Flüchtlingen aus der Ukraine. Am Samstag findet auf der Place Clairefontaine erneut eine Demonstration statt.

Stadt Luxemburg zeigt Flagge

Fest an der Seite der Ukrainer und Ukrainerinnen

„Die Stadt Luxemburg ist bereit, Schutzsuchenden aus der Ukraine überall dort zu helfen, wo es möglich ist, dies auf Basis einer Motion, die am vergangenen Montag vom Gemeinderat angenommen wurde“, sagte Lydie Polfer am Freitag bei einer Pressekonferenz, die von der Vereinigung LUkraine in der Abtei Neumünster organisiert wurde. Im Namen des Gemeinderats und der Einwohner der Hauptstadt fand die Bürgermeisterin warme Worte der Solidarität und des Mitgefühls für die Ukraine, die am 24. Februar von Russland überfallen wurde.

Die Stadt Luxemburg wird alles tun, was in ihrer Macht steht, um den Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen. Foto: Anouk Antony

Mit dem früheren Vorschulgebäude in Rollingergrund sei am vergangenen Mittwoch ein Ort gefunden worden, um Begegnungen zwischen luxemburgischen und ukrainischen Gastfamilien einerseits und geflüchteten Personen andererseits zu ermöglichen. In dem Gebäude stehen zwei große Räume und ein Festsaal zu diesem Zweck bereit. „Wir schenken Ihren Bedürfnissen Gehör, sowohl in der Notlage als auch längerfristig“, versicherte Polfer den beiden Vertretern von LUkraine. Die meisten Flüchtlinge seien Frauen mit Kindern, und letztere benötigten Betreuung und Schulunterricht.

Hotel angemietet

Trotz der Großzügigkeit vieler Gastfamilien gebe es ein Unterbringungsproblem. „Diesbezüglich hat die Stadt Luxemburg ein Hotel angemietet, um bedürftige Menschen unterzubringen.“ Auch die Regierung habe angekündigt, Infrastrukturen einzurichten und den Menschen ein Arbeitsrecht zu gewähren.

Mittlerweile hätten sich bereits 500 Gastfamilien gemeldet, sagte Nicolas Zharov, Präsident von LUkraine, der einen Appell für humanitäre und militärische Hilfe lancierte. Gemeinsam mit den Hôpitaux Robert Schuman habe man eine Sammelstelle für Hilfsgüter beim Hôpital Kirchberg, Eingang am Boulevard Pierre Werner, Quai Adagio, eingerichtet, montags bis sonntags von 8 bis 18 Uhr (Details sind im Internet auf help.ukrainians.lu oder bei Olga: Tel. +352 621 468 288 via Whats-App, Viber, Telegram, Signal; E-Mail: ualuxhelp@gmail.com erhältlich). Besonders kugelsichere Westen und Helme werden gebraucht. Gemeinsam mit der Friddens- a Solidaritéitsplattform findet am Samstag, dem 5. März, um 15 Uhr eine Protestkundgebung auf der Place Clairefontaine in Luxemburg statt.

Wenn Ihr wirklich Eure Solidarität mit der Ukraine zeigen wollt, dann protestiert vor der russischen Botschaft. Nicolas Zharov, Präsident von LUkraine

Russen nicht hassen

Eine wichtige Botschaft hatte Zharov abschließend noch: Im Namen der Ukrainer sprach sich der Präsident von LUkraine vehement gegen Hassbotschaften an die Adresse russischer Staatsbürger aus. „Wir sind uns bewusst, dass ein Großteil des russischen Volkes das Vorgehen ihres Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine nicht unterstützt. Und wir fordern, diese Menschen aufgrund ihrer Nationalität nicht zu belästigen oder zu diskriminieren, vor allem die Kinder nicht. Es ist nicht ihre Schuld.“ Er dankte den vielen Russen für ihre Unterstützung und forderte: „Wenn Ihr wirklich Eure Solidarität mit der Ukraine zeigen wollt, dann protestiert vor der russischen Botschaft. In Luxemburg gibt es diese Freiheit noch, in Russland nicht mehr.“

„Wenn ich schlafen kann, träume ich, dass nichts davon passiert“ Maria Avdeeva aus Charkiw, Ukraine, zeigt uns ihre zerstörte Stadt durch ihr Smartphone. Sie träumt davon, die Zeit zurückzudrehen.

Claude Radoux, Honorarkonsul der Ukraine, wiederholte den Appell des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine, um einerseits die Bevölkerung zu schützen und andererseits nukleare Unfälle in Atomkraftwerken zu verhindern. Auch auf Selenskyjs Bitte nach Flugzeugen wies der Honorarkonsul, dem mehrmals die Stimme stockte, hin. Radoux rief aber auch dazu auf, die Hoffnung nicht zu verlieren.

Sozialschöffe Maurice Bauer betonte, dass alle Flüchtlinge in der Stadt Luxemburg willkommen seien und dass man alles daran setzen werde, ihnen einen menschlichen Empfang zu garantieren.





Spendenaufruf für die Ukraine Luxemburger Hilfsorganisationen sammeln Hilfsgelder für die Not leidenden Menschen in der Ukraine. Spenden können auf folgende Bankkonten überwiesen werden: Rotes Kreuz: Konto CCPL LU52 1111 0000 1111 0000, Vermerk „Urgence Ukraine“; Unicef: Konto CCPL LU38 1111 0000 1818 0000, Vermerk „urgenceukraine2022“ Care: Konto CCPL LU28 1111 2588 1923 0000, Vermerk „Urgence Ukraine“ SOS-Kinderdörfer: Konto CCPL LU65 1111 0050 0053 0000, Vermerk „Urgence Ukraine 2022“ Caritas: Konto CCPL LU34 1111 0000 2020 0000, Vermerk „Crise en Ukraine“ MSF: Konto CCPL LU75 1111 0000 4848 0000, Vermerk „Appel Fonds d'Urgence“ Kindernothilfe: Konto CCPL LU73 1111 0261 4249 0000 Amnesty International: Konto CCPL POST LU08 1111 0000 3333 000 Auf der Webseite help-ukraine.io des Luxemburger Unternehmens Powerlab kann Material für die ukrainische Bevölkerung gekauft werden. Die Internetseite von LUkraine help.ukrainians.lu listet zahlreiche Möglichkeiten auf, Geld und Material zu spenden.

