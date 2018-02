Eine Analyse von LW-Korrespondent Thomas Spang aus Washington.

Gut gelaunt twittert Donald Trump aus seiner Strandvilla in „Mar-a-Lago“ am Wochenende, das Memorandum aus dem Büro seines Freundes Devin Nunes „rehabilitiert mich total". Trotzdem ginge die „russische Hexenjagd“ weiter. „Es gab keine Verschwörung und es gab keine Behinderung (der Justiz, die Red)." So sieht es der Präsident.

Gleich nach Amtsantritt propagierte Trump die These, er sei das Opfer einer Verschwörung geworden, hinter der Barack Obama stecke ...