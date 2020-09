Fast die Hälfte Frankreichs ist Covid-19-Risikogebiet

Die Regierung warnt vor der Situation in Marseille und Bordeaux. Neue Regeln für Tests wurden angekündigt.

Von LW-Korrespondentin Christine Longin (Paris)

Eigentlich sollte Gesundheitsminister Olivier Véran am Freitagnachmittag vor die Presse treten, um neue Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus zu verkünden. Doch die Lage in Frankreich ist so ernst, dass Premierminister Jean Castex die Aufgabe übernahm. „Das Virus breitet sich in Frankreich immer mehr aus“, sagte der Premierminister.

Die Regierung setzte 14 weitere Départements auf die Liste der Risikogebiete, die nun 42 der 101 Départements umfasst ...