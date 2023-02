Fünf Tage nach dem Beben schwinden die Hoffnungen - und doch gelingt immer wieder die Rettung eingeschlossener Menschen.

International 2 Min.

Über 24.200 Opfer bestätigt

Fast 1900 Nachbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet

Fünf Tage nach dem Beben schwinden die Hoffnungen - und doch gelingt immer wieder die Rettung eingeschlossener Menschen.

(dpa) - Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat es bis Samstagmorgen 1891 Nachbeben in der Region gegeben. Das teilte die türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad mit.

Bei den schweren Erdbeben sind bislang mehr als 24.200 Menschen ums Leben gekommen. Allein in der Türkei starben mindestens als 20.665, in Syrien mehr als 3553. Fast 85.000 Menschen wurden zudem in beiden Ländern verletzt. Noch immer suchen Retter nach Verschütteten.

Mutter und Sohn gerettet

„Es ist ein absolut beängstigendes Chaos“ Die Initiative „Adopt a Revolution“ unterstützt die Zivilgesellschaft in der syrischen Provinz Idlib. Ein Partner vor Ort berichtet von einer hoffnungslosen Lage.

Retter in Syrien haben vier Tage nach dem Beben zwei Menschen in der Küstenstadt Dschabla aus einem eingestürzten Wohnhaus befreit. Mutter und Sohn seien nach ihrer Rettung am Freitagabend in ein Krankenhaus gekommen, meldete die Staatsagentur Sana. Beide erlitten demnach mehrere Knochenbrüche. Ihr gesundheitlicher Zustand sei ansonsten aber stabil.

Laut Medien ist die Mutter 60 und ihr Sohn 22 Jahre alt. Die Helfer sollen den Berichten zufolge auch die 24 Jahre alte Tochter der Frau aus den Trümmern gerettet haben.

Präsident Baschar al-Assad und seine Frau Asma besuchten Mutter und Sohn am Samstagmorgen im Krankenhaus Foto: AFP

Das syrische Staatsfernsehen zeigte, wie der junge Mann bei seiner Befreiung kaum sprechen konnte.

Luxemburg stellt Soforthilfe für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien bereit Die Regierung stellt der Krisenregion in einer ersten Phase knapp eine Million Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung.

Er stand sichtlich unter Schock. Nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond wurden bis in die Nacht mindestens vier Überlebende aus den Trümmern des Gebäudes geholt.

Laut Sana wurden auch mehrere Tote geborgen. Die Stadt Dschabla wird von Regierungskräften kontrolliert.

Rettung nach fünf Tagen

Fast fünf Tage nach den verheerenden Erdbeben haben Rettungskräfte in der Türkei einen neunjährigen Jungen aus den Trümmern geborgen. Der Junge namens Ridban sei in Kahramanmaraş rund 120 Stunden in einem eingestürzten Haus eingeschlossen gewesen, teilte die israelische Armee am Samstag mit. Er sei nach seinem Vater und seiner 14-jährigen Schwester das dritte Mitglied einer Familie, das von dem israelischen Team geborgen worden sei. Seine Mutter sei dagegen tot aufgefunden worden.

Die Rettung des Jungen sei am Freitagabend nach einem schwierigen Einsatz gelungen, der mehr als 24 Stunden gedauert habe. Ridban sei dabei von einem israelischen Kinderarzt betreut worden. Nach der Bergung sei er für weitere medizinische Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Baby nach 128 Stunden aus Trümmern gerettet

Mehr als fünf Tage nach dem Beben ist in der osttürkischen Provinz Hatay laut einem Medienbericht ein zwei Monate altes Baby lebend aus Trümmern geborgen worden. Der Säugling in der Mittelmeer-Gemeinde İskenderun sei 128 Stunden lang unter Schutt begraben gewesen, bevor er herausgezogen und in ein Krankenhaus gebracht wurde, berichtete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag.



Menschen überleben nur in seltenen Fällen länger als drei Tage ohne Wasser. Die Hoffnung, weitere Überlebende zu finden, ist deshalb nur noch gering. Die schwersten Beben gab es am Montag.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.