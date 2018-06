Grenzschutz, Grenzschutz und noch einmal Grenzschutz. So klingt die Dauerschleife, mit der die Christdemokraten der Europäischen Volkspartei in den Wahlkampf für die Europawahlen 2019 ziehen möchten.

Farbe bekennen

Grenzschutz, Grenzschutz und noch einmal Grenzschutz. So klingt die Dauerschleife, mit der die Christdemokraten der Europäischen Volkspartei in den Wahlkampf für die Europawahlen 2019 ziehen möchten. Es besteht kein Zweifel mehr: Bleibt es so, dann hat Viktor Orban endgültig gewonnen.

Der ungarische Ministerpräsident ist sich dessen bewusst. „Ungarns Haltung, die früher oft verurteilt wurde, wird nun zunehmend akzeptiert“, stellt er selbstzufrieden fest. Und tatsächlich. Die Europäische Union hat sich orbanisiert, sie ist in den vergangenen Jahren deutlich illiberaler geworden. Und anstatt sich den aktuellen Herausforderungen zu stellen, hört man vielerorts im politischen Europa die gleiche Ansage: Grenzen dicht!

Was dahintersteckt, ist fragwürdig. Es geht nicht etwa darum, weniger Migranten aufzunehmen, um eine bessere Integration derjenigen zu ermöglichen, die bereits in Europa sind. Nein: Es geht schlicht um Abschottung. Es geht auch nicht darum, das liberale Gesellschaftsmodell zu stärken, sondern darum, eine vermeintlich bedrohte Identität zu schützen. Kurz: Der neue Nationalismus in Europa ist rückwärtsgewandt, denn er versucht, eine heile Welt, die es wahrscheinlich nie gab, herbeizuzaubern. Nur: Es ist das falsche Rezept, um Europa für das 21. Jahrhundert zu wappnen.



Ohne humanistisches Friedensvorhaben verliert die EU das, was sie ausmacht.

Und dennoch wird immer mehr auf bedenklichen Lösungen beharrt. Flüchtlingslager außerhalb der EU waren vor wenigen Jahren noch ein Tabu. Mittlerweile sind sie Mainstream. Dass es so weit kommen konnte, hat mit der Strategie vieler Christdemokraten in Europa zu tun. Sebastian Kurz, Horst Seehofer, Laurent Wauquiez, Janez Janša in Slowenien; sie alle kopieren die Orban-Lehre: Migrationsabwehr als einzige Antwort auf die komplexen Fragen einer globalisierten Welt. Wie erschreckend simpel.

Die Christdemokratie beschränkt dabei das europäische Projekt, für das sie immer federführend war, nun auf eine Art Schutzmauer im Trump'schen Sinn – was einem Seelenverlust gleichkommt. Zweifellos müssen die Außengrenzen der EU besser verwaltet werden. Aber das europäische Projekt muss mehr sein als bloß Grenzschutz, Grenzschutz und noch einmal Grenzschutz.

Ohne humanistisches Friedensvorhaben verliert die EU das, was sie ausmacht: ihr menschliches, verantwortungsvolles und tolerantes Gesicht. Im Umgang mit Migranten zeigt sich, ob sich die EU noch von Donald Trumps Amerika unterscheiden kann.

Die Trennlinie bei den nächsten EU-Wahlen verläuft demnach nicht zwischen Linken und Rechten, sondern zwischen nationalistischer Gesinnung und pro-europäischen Liberalen. Dieser Kulturkampf wird die europäische Christdemokratie womöglich spalten, da sie seit Jahren erfolglos versucht, beides zu kombinieren, und dadurch immer mehr zur Abschottung neigt – Sowohl in den Köpfen als auch an den Grenzen. Der „Asylstreit“ zwischen CDU und CSU zeigt es bereits. Aber auch Luxemburgs CSV ist davon betroffen, schließlich duldet der gemäßigte Claude Wiseler die ständigen Orbanismen eines Laurent Mosar.

Es ist an der Zeit, Farbe zu bekennen und – wenn es sein muss – auch die Spaltung der Europäischen Volkspartei in Kauf zu nehmen. Auf der Seite der liberalen Pro-Europäer gibt es mit Macron, Sanchez und Merkel noch genügend Mitstreiter. Denn den Kampf um ein tolerantes Europa wird man mit Orban nicht gewinnen. Man muss diesen Kampf gegen Orban gewinnen.