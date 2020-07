Nach mehr als drei Monaten Zwangspause durften die Pubs in Großbritannien wieder öffnen. Nigel Farage sorgte mit seinem Pub-Besuch für Diskussionen.

Farage feiert Öffnung von Pubs - angeblich Quarantänepflicht verletzt

Nach mehr als drei Monaten Zwangspause durften die Pubs in Großbritannien wieder öffnen. Nigel Farage sorgte mit seinem Pub-Besuch für Diskussionen.

(dpa) - Der Chef der Brexit-Partei, Nigel Farage, hat am Samstag die Öffnung der Pubs in England mit einem Pint begangen.



„12 Uhr, erster Kunde. Ich liebe es“, schrieb er auf Twitter und postete dazu ein Foto von sich mit einem Glas Bier in der Hand. Farage gilt als leidenschaftlicher Pub-Besucher. Kneipen, Restaurants, Kinos, Friseure und andere Einrichtungen durften am Samstag nach mehr als drei Monaten Zwangspause in der Coronavirus-Pandemie erstmals wieder öffnen.

12 o’clock, first customer in. Love it. pic.twitter.com/pBYm9rtejA — Nigel Farage (@Nigel_Farage) July 4, 2020

Farage zog mit dem Post jedoch auch Kritik auf sich. Erst am 20. Juni hatte der Brexit-Vorkämpfer nämlich ein Foto von sich auf Twitter geteilt, das ihn in den USA zeigte. Für Reisende aus dem Land gilt nach wie vor eine 14-tägige Quarantänepflicht. Farage hätte noch einen weiteren Tag in Isolation verbringen müssen, so der Vorwurf.

Pubs in England öffnen wieder: Prinz William macht den Anfang Der britische Thronfolger überzeugte sich persönlich von den Sicherheitsregeln in den britischen Pubs. Die traditionellen Gastwirtschaften dürfen seit Samstagfrüh wieder Gäste empfangen.

Der Chef der britischen Liberaldemokraten, Ed Davey, schrieb umgehend einen Brief an die Polizei und forderte Ermittlungen. Farage wehrte sich per Twitter: „An alle, die jetzt schreien und rufen, weil ich in den Pub gegangen bin...ich bin seit zwei Wochen zurück aus den USA und wurde getestet - das Ergebnis war negativ.“



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.