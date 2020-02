Gegen eine Betrügerbande, die in Deutschland und der Türkei aktiv war, führte die Polizei am Mittwochmorgen mehreren Razzien durch. Auch in der Region Trier soll es Opfer geben.

International 3

Falsche Polizisten: Festnahmen in Deutschland und der Türkei

Gegen eine Betrügerbande, die in Deutschland und der Türkei aktiv war, führte die Polizei am Mittwochmorgen mehreren Razzien durch. Auch in der Region Trier soll es Opfer geben.

(dpa/SC) - Im Zuge von Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Betrügerbande, deren Mitglieder sich deutschlandweit als Polizisten ausgegeben haben sollen, hat die Polizei am Mittwochmorgen in Deutschland und der Türkei Razzien durchgeführt.

Dabei wurden im westdeutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen drei und in der Türkei mehr als 20 Personen festgenommen, wie ein Sprecher der Polizei in Osnabrück bestätigte. Unter den Festgenommenen in der Türkei befinde sich auch der mutmaßliche Bandenchef.

Nach Angaben der Ermittler sollen die Bandenmitglieder für rund 100 Taten in 10 Bundesländern verantwortlich sein. Sie sollen ihre meist älteren Opfer um mehr als 3 Millionen Euro betrogen haben. Informationen des "Trierischen Volksfreund" zufolge, soll die Bande auch in der Region Trier aktiv gewesen sein. Das Blatt berichtet von "mindestens einem Fall".

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Beamte der Polizei führen einen vorläufig festgenommenen Mann aus einem Mehrfamilienhaus. Foto: Marcel Kusch/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Beamte der Polizei führen einen vorläufig festgenommenen Mann aus einem Mehrfamilienhaus. Foto: Marcel Kusch/dpa Bei Ermittlungen gegen falsche Polizeibeamte wurden in Deutschland und der Türkei Objekte durchsucht und mehrere Personen festgenommen. Foto: Marcel Kusch/dpa Laut dem "Trierischen Volksfreund" soll es auch in der Region Trier Opfer gegeben haben. Foto: Marcel Kusch/dpa

Die Betrüger täuschten ihre Opfer mit einer geschickten Masche. Am Telefon gaben sie sich als Polizisten aus, und gaben an, sie hätten eine Einbrecherbande gefasst. Vorgeblich um herauszufinden, was sich die fiktiven Diebe unter die Nägel reißen konnten, baten die falschen Polizisten ihre Opfer dann darum, ihnen Informationen über im Haus befindliche Wertsachen zu geben.

Schutz vor Betrug: Senioren im Visier Senioren werden allzu häufig Opfer von Betrug, da sie zu leichtgläubig waren. Eine neue Kampagne soll sie nun zu mehr Vorsicht mahnen.

Bei den Ermittlungen hätten deutsche und türkische Ermittlungsbehörden eng zusammengearbeitet, so die Polizei. In Nordrhein-Westfalen wurden unter anderem in Köln, Bochum und Dortmund Wohnungen, Geschäftsräume und Fahrzeuge durchsucht. In der Türkei gab es Razzien in Antalya und Istanbul.



Auch in Luxemburg Fallen immer wieder Menschen "falschen Polizisten" zum Opfer, die behaupten, ihnen Tipps zur sicheren Aufbewahrung von Wertsachen geben zu wollen. Im Schnitt gehen bei der Polizei jedes Jahr rund 400 Anrufe von Bürgern ein, die Opfer eines Betruges geworden sind oder vermuten, dass jemand sie zu betrügen versucht.