Fall Skripal: Londons Lizenz zum Töten

Die britischen Behörden dekontaminieren Orte, an denen sich der Doppelagent Skripal und seine Tochter am Tag des Giftattentats in Salisbury aufgehalten haben. Experten des britischen Umweltministeriums zufolge könnten sich weiterhin gefährliche Mengen des Nervengifts Nowitschok an bestimmten Orten in Salisbury befinden.