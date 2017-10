(nr/dpa) - Die 30-jährige Journalistin Kim Wall wurde als vermisst gemeldet, nachdem sie am 10. August 2017 den dänischen Tüftler Peter Madsen für ein Interview auf seinem selbstgebauten U-Boot besucht hatte und anschließend nicht mehr nach Hause zurückgekehrt war.

Jetzt teilte die Polizei in Kopenhagen mit, dass Taucher in der Køge-Bucht sowohl den Kopf als auch die Beine von Kim Wall in einem Sack gefunden haben. Ihre Kleidung wurde in einem weiteren Sack sichergestellt. "Gestern Abend hat unser Rechtsmediziner bestätigt, dass es sich um Kim Wall handelt", sagte Polizeisprecher Jens Moller Jensen am Samstag. Dies habe ein Abgleich des Gebisses ergeben. Die Suche nach den Armen der Frau gehe weiter. Ihr Torso war bereits Ende August in Dänemark an Land gespült worden.

Peter Madsen wird verdächtigt, die Journalistin am 10. oder 11. August 2017 an Bord seines U-Bootes getötet zu haben. Er selbst bestreitet dies und spricht von einem Unfall: Ihr sei ein rund 70 Kilogramm schweres Luk auf den Kopf gefallen.