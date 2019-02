US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede zur Lage der Nation einige Aussagen getroffen, die zwar auf positive Reaktionen im Zuschauerraum stießen, aber nicht alle einer Überprüfung standhalten. Eine Auswahl.

International 5 Min.

Faktencheck zu Trumps "State of the Union address"

US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede zur Lage der Nation einige Aussagen getroffen, die zwar auf positive Reaktionen im Zuschauerraum stießen, aber nicht alle einer Überprüfung standhalten. Eine Auswahl.

(dpa/tom) - Donald Trump hat in einer emotionalen Rede zur Lage der Nation die Vereinigten Staaten zu Einheit und Kompromissbereitschaft aufgerufen. Der US-Präsident erneuerte aber in der langen Rede hauptsächlich seine bekannten Positionen. Zur Sicherung der US-Südgrenze werde er die Mauer gebaut bekommen, denn „Mauern funktionieren und Mauern retten Leben“. Er kritisierte erneut die Untersuchungen zur Russland-Affäre und wiederholte sein Lob auf die US-Wirtschaft. Aber nicht alle seiner Aussagen sind so haltbar, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Ein Überblick.