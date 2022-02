Trotz der Bemühungen der Rettungskräfte schwinden die Chancen, die Vermissten auf der brennenden Fähre in der Adria zu finden. Das Schiff muss in Sicherheit gebracht werden, bevor das Wetter umschlägt. Die Justiz schaltete sich ein.

Suche nach Vermissten ohne Ergebnis

Fähre in Adria brennt weiter

(dpa) - Die Suche nach Vermissten auf der seit Freitag brennenden italienischen Autofähre „Euroferry Olympia“ in der südlichen Adria gestaltet sich sehr schwierig. Die Spezialeinheiten des griechischen Zivildienstes verzweifeln: „An den Außenseiten des Schiffes messen wir Temperaturen um die 600 Grad. So kann man nichts machen“, sagte im griechischen Fernsehen der Chef des Sonderkommandos des griechischen Zivildienstes Giorgos Mitsis. Von den zwölf Menschen, die auf der offiziellen Liste der vermissten Passagiere sind, fehlt jede Spur, fügte er hinzu.



Am Samstagnachmittag waren erneut dicke Rauchschwaden kilometerweit zu sehen, wie griechische Medien berichteten. Die Staatsanwaltschaft der Insel Korfu leitete eine erste Untersuchung ein. Der Kapitän und zwei Offiziere sollten als erste aussagen. Festnahmen gab es zunächst nicht, berichtete der staatliche Rundfunk weiter.

Alle Vermissten sind Lastwagenfahrer

Nach Informationen aus Kreisen der Küstenwache in Piräus stammen sieben Vermisste aus Bulgarien, drei aus Griechenland und jeweils ein Mensch aus der Türkei und aus Litauen. Es seien alles Lkw-Fahrer, die die Nacht zum Freitag, als der Brand ausbrach, in ihren Fahrzeugen auf den Garagendecks verbracht hatten - obwohl dies nicht erlaubt sei, hieß es.

Das Schiff trieb am Samstagnachmittag nördlich der griechischen Insel Korfu und wenige Seemeilen vor der albanischen Küste dahin. Schlepper können jedoch die Bewegungen der Fähre kontrollieren. Das Schiff muss bald in einen sicheren Hafen oder eine Bucht gebracht werden. Zurzeit herrscht zwar gutes Wetter in der Region des Unglücks. Von Dienstag an aber sollen Meteorologen zufolge Winde der Stärke sieben in der südlichen Adria wehen.

280 Menschen in Sicherheit

Insgesamt sind bislang 280 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Neun Menschen wurden leicht verletzt, einer liege wegen einer schweren Rauchvergiftung auf der Intensivstation im Krankenhaus der Ferieninsel Korfu, berichtete der staatliche Rundfunk.

Die meisten Menschen, die gerettet wurden, sagten Reportern vor Ort, die Besatzung der Fähre habe „koordiniert und professionell“ gehandelt und die Menschen zunächst auf die Rettungsboote gebracht. Danach wurden sie von der griechischen Küstenwache und einem italienischen Schiff der Finanzwacht (Guardia di Finanza) aufgenommen, das sich am Freitag zufällig in der Region des Unglücks befand, und nach Korfu gebracht.

Fahrzeuge zu eng geparkt?

Es gibt aber auch einige Informationen, wonach die Zustände an Bord der Fähre schlecht waren. Der Verband der griechischen Lkw-Fahrer hatte bereits schriftlich dagegen protestiert. Unter anderem sollen die Lastwagen auf den Autodecks bei früheren Reisen zu eng aneinander geparkt gewesen sein, hieß es im Protestbrief, der in der griechischen Presse veröffentlicht wurde.

Über die Ursachen des Unglücks liegen bislang keine Angaben vor. Das werde man erst dann feststellen können, wenn das Schiff in Sicherheit gebracht ist, sagte der griechische Minister für Handelsschifffahrt, Giannis Plakiotakis, dem Nachrichtensender Skai. Ist das Schiff gesichert, werden Experten als Erstes versuchen, den Treibstoff aus dem Wrack der Fähre zu pumpen, um eine Ölkatastrophe zu verhindern, sagte der Minister.