Extremwetter in Indien

Viele der Opfer wurden im Schlaf unter ihren einstürzenden Häusern begraben: Ein Sturm fegt über Nordindien hinweg und kostet Dutzende Leben. Vor allem die arme Landbevölkerung ist betroffen.

Von LW-Korrespondentin Agnes Tandler (Dubai)

Bei heftigen Regenfälle und Sandstürmen in Nordindien sind mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Orkanartige Stürme entwurzelten am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag Bäume, brachten Häuser zum Einsturz und legten die Stromversorgung lahm.



Sandstürme behinderten auch in der Hauptstadt New Delhi den Verkehr ...