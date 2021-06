Zum dritten Tag in Folge wurden am Dienstag in Kanada neue Höchsttemperaturen gemessen. Die andauernde Hitze wird für viele zur Gefahr.

Extreme Hitze

Dutzende Tote bei fast 50 Grad Celsius in Kanada

Zum dritten Tag in Folge wurden am Dienstag in Kanada neue Höchsttemperaturen gemessen. Die andauernde Hitze wird für viele zur Gefahr.

(dpa) - Die anhaltende Hitzewelle im Westen Kanadas hat für neue Höchsttemperaturen gesorgt und zu mehreren Todesfällen beigetragen. 49,5 Grad Celsius zeigte das Thermometer am Dienstag in Lytton (Provinz British Columbia) an, wie die örtliche Wetterbehörde auf Twitter mitteilte. Damit wurden in dem Ort bereits am dritten Tag in Folge neue Höchsttemperaturen verzeichnet. Das sei ein „Allzeit-Temperaturrekord“. Die Werte seien allerdings vorläufig und könnten noch aktualisiert werden, hieß es weiter.

At 4:20pm, Lytton Climate Station reported 49.5°C, once again, breaking the daily and all-time temperature records for the 3rd straight day. Final numbers and all other temperature records will be posted later this afternoon. #BCStorm pic.twitter.com/jYpvxM0iIy — ECCC Weather British Columbia (@ECCCWeatherBC) June 29, 2021

Die Hitze habe bereits zu Dutzenden Todesfällen beigetragen, berichten kanadische Medien. Seit Freitag seien in der Provinz British Columbia mehr als 100 plötzliche Todesfälle bei der Polizei gemeldet worden, berichtete der TV-Sender CBC. Extreme Hitze werde in der Mehrzahl der Fälle als Mitursache angesehen. Sie soll auch in den kommenden Tagen andauern.

Allein in der Stadt Burnaby östlich von Vancouver seien in einem Zeitraum von 24 Stunden mehr als 25 Menschen plötzlich gestorben, teilte die Royal Canadian Mounted Police am Dienstag mit. Unter den Toten seien viele ältere Menschen gewesen. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, besonders auf Risikogruppen zu achten. „Es ist unbedingt erforderlich, dass wir uns bei dieser extremen Hitze umeinander kümmern“, sagte Polizeisprecher Mike Kalanj. In der Westküstenmetropole Vancouver wurden mehrere klimatisierte Zentren eingerichtet, wo Menschen Zuflucht vor der Hitze finden können.