Bei einer Explosion in der französischen Großstadt waren am Freitag 13 Menschen verletzt worden. Der mutmaßliche Attentäter soll ein Anhänger der Terrorgruppe IS sein.

Explosion von Lyon: Verdächtiger bekennt sich zum Islamischen Staat

(dpa) - Der mutmaßliche Attentäter von Lyon ist eigenen Angaben nach ein Anhänger der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS). Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Justizkreisen. Mehrere französische Medien hatten zuvor berichtet, dass der 24 Jahre alte Hauptverdächtige die Tat gestanden habe.

Mutmaßlicher Terroranschlag in Lyon In der südfranzösischen Metropole ist es am Freitagnachmittag zu einer Explosion mit mehreren Verletzten gekommen.

Bei der Explosion im Zentrum von Lyon waren am vergangenen Freitag 13 Menschen verletzt worden. Der Täter hatte einen Sprengsatz mit Metallteilen vor einer Bäckerei-Kette in einer Einkaufsstraße platziert. Anti-Terror-Ermittlungen wurden eingeleitet. Die Polizei suchte mit Fahndungsbildern nach dem Mann und nahm am Montag schließlich den 24-Jährigen aus Algerien als Hauptverdächtigen fest.

Zunächst hieß es, dass es sich bei dem jungen Mann um einen Informatikstudenten gehandelt habe - später stellte sich heraus, dass er nie eine entsprechende Schule besucht hat und erfolglos ein Studentenvisum beantragt hat.