Explosion in einem Chemiewerk in Texas

(AFP/mth) - Am Mittwochmorgen gab es eine Explosion in einem Chemiewerk in Texas. Laut Zeugen stieg ein riesiger Feuerball über dem Werk auf. Die Rettungsdienste beschlossen, das Gebiet zu evakuieren.

Ein Gebiet in einem Radius von einer halben Meile (800 Meter) um das Werk wurde geräumt, wie die lokale Feuerwehr im Netz bekannt gab.

Spektakuläre Videos und Fotos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, zeigen eine riesige Explosion. "Wir sind aufgewacht, weil die Fensterscheiben barsten, Teile der Decke herunterstürzten und Türen aufgerissen wurden", berichtete Ryan Mathewson, der mit seiner Familie in der Nähe der Fabrik lebt, der Nachrichtenagentur AFP.

Der 25-jährige Mann erklärte, dass er und seine Familie "schockiert und verängstigt" seien. Ein lokaler Richter, Jeff Branick, sagte der lokalen Nachrichtenseite KFDM News, dass keine Verletzten gemeldet wurden.

Der Ort der Explosion ist eine petrochemische Anlage, die 135 Kilometer von Houston, einer der größten Städte der Vereinigten Staaten, entfernt ist.