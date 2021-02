Explosion in Bordeaux: Mindestens eine Person stirbt

Ein lauter Knall reißt in Bordeaux viele Menschen aus dem Schlaf. Im Viertel Chartrons hat es eine Explosion gegeben - etliche Häuser sind völlig zerstört. Ein älteres Paar trifft es besonders schlimm.

Ein lauter Knall reißt in Bordeaux viele Menschen aus dem Schlaf. Im Viertel Chartrons hat es eine Explosion gegeben - etliche Häuser sind völlig zerstört. Ein älteres Paar trifft es besonders schlimm.

(dpa) - Bei einer heftigen Explosion in Bordeaux ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Die Leiche einer älteren Frau wurde am Samstagnachmittag geborgen, ein 89-jähriger Mann erlitt schwere Verletzungen. Die Explosion hatte am Morgen die Stadt in Südwestfrankreich erschüttert. Ersten Erkenntnissen nach könnte es sich um eine Gasexplosion handeln. Mehre Gebäude wurden völlig zerstört.

Die Präfektur bestätigte den Tod einer vermissten Person, die unter den Trümmern gefunden wurde. Nähere Angaben zur Identität machte sie nicht. Medienberichten zufolge handelte es sich um eine 88-jährige Frau, die in einem der beschädigten Häuser gelebt hatte. Einsatzkräfte hatten mit Suchhunden nach der Frau gesucht. Ein 89-Jähriger war am Vormittag mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Bei dem Mann soll es sich um den Lebensgefährten der Frau handeln.

Die Explosion ereignete sich etwa um 8 Uhr morgens im Stadtteil Chartrons in der Nähe des Zentrums der südwestfranzösischen Stadt. Berichten zufolge könnte Gas zur Explosion in der Autowerkstatt geführt haben. Die genaue Ursache müsse aber erst noch geklärt werden, so die Präfektur. Ein kleineres Gebäude stürzte laut Berichten ein, weitere angrenzende Gebäude wurden schwer beschädigt.

Zwei Vermisste

Die Vermissten würden nun unter den Trümmern gesucht, so Balsa weiter. Dabei soll es sich um den Automechaniker und die Frau des 89-Jährigen handeln. „Es hat mich aufgeweckt. Mein ganzes Haus hat gewackelt und ich wohne etwa 300 Meter entfernt“, zitierte die Zeitung „Sud Ouest“ einen Anwohner. Eine weitere Anwohnerin berichtete im Fernsehen von einer totalen Stille für einen Moment nach dem Knall. Auf Bildern waren zersplitterte Fenster zu sehen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und riegelte die betroffene Straße ab. Die Polizei rief Anwohner auf Twitter dazu auf, die Absperrungen zu respektieren. Bei einer heftigen Gasexplosion in Paris waren vor gut zwei Jahren vier Menschen ums Leben gekommen - darunter waren auch zwei Feuerwehrleute.