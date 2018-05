Der 3. Mai ist der Tag der Pressefreiheit. Expertengremien wie die Deutsche Unesco-Kommission, aber auch der Luxemburger Journalistenverband ALJP sehen die jüngsten Entwicklungen in ihren eigenen Ländern und weltweit mit Sorge.

Experten in Sorge um weltweite Pressefreiheit

(KNA/tom) - Menschenrechtler und Wissenschaftler zeigen sich besorgt über die Lage der Pressefreiheit. Selbst in Ländern, in denen die Meinungsfreiheit verfassungsrechtlich garantiert sei, "können Machtverschiebungen zu einer Bedrohung der Pressefreiheit führen", warnte Wolfgang Schulz, Vorstandsmitglied der Deutschen Unesco-Kommission (DUK) und Inhaber des Unesco-Lehrstuhls für Kommunikations- und Informationsfreiheit, am Mittwoch in Bonn. Er äußerte sich aus Anlass des Welttags für Pressefreiheit am Donnerstag.

Diese Entwicklungen seien auch innerhalb der EU zu beobachten, so Schulz weiter. "Das ist eine gefährliche Entwicklung für die Demokratie in unserer Staatengemeinschaft." Amnesty International richtete den Blick auf die Lage in der Türkei. Dort seien "massive und unrechtmäßige Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit" seit der Ausrufung des Ausnahmezustands im Juli 2016 an der Tagesordnung, sagte die Europa-Expertin der Menschenrechtsorganisation, Janine Uhlmannsiek, in Berlin. Rund 180 Medienhäuser habe die Regierung schließen lassen, etwa 120 Journalisten befänden sich in Haft, und Tausende Medienschaffende hätten ihren Job verloren.

"Die Pressefreiheit in der Türkei liegt seit fast zwei Jahren in Ketten."

Amnesty wirft der türkischen Regierung einen Missbrauch der weitreichenden Befugnisse durch den Ausnahmezustand vor. Damit verletze die Regierung das Recht auf Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. "Die deutsche Regierung muss - genau wie die internationale Staatengemeinschaft - weiter Druck auf die türkische Regierung ausüben: Die täglichen Menschenrechtsverletzungen in der Türkei dürfen nicht in Vergessenheit geraten, auch wenn die Regierung in Ankara prominente gefangene Deutsche freigelassen hat", sagte Uhlmannsiek. Während des immer wieder verlängerten Ausnahmezustands nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 wurden nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros 160.000 Menschen aus politischen Gründen verhaftet sowie 152.000 Beamte, Lehrer und Juristen entlassen, viele davon völlig willkürlich.

Ranking: Luxemburg verschlechtert sich

In Luxemburg ist zwar die Freiheit der Presse per Gesetz garantiert und es gibt ein verfassungsrechtliches Zensurverbot. Doch auch hier übten Politiker und andere mächtige Interessenvertreter mehr oder weniger versteckt Einfluss auf Redaktionen aus, so der Luxemburger Journalistenverband ALJP.

Journalisten, die kritisch berichten, müssten gerichtliche Prozesse und Einschüchterung fürchten. Auch Whistleblower seien noch immer nicht ausreichend geschützt. Das habe jüngst die Affäre um Luxleaks und zuletzt auch die Datenschutzaffäre im Parlament, so der Verband, der auch auf das jüngste Ranking von Reporter ohne Grenzen verweist: Dort rutscht Luxemburg von Platz 15 auf Platz 17 ab.