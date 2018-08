Ein No-Deal-Brexit wird immer wahrscheinlicher. Die Zeit für eine Einigung wird immer knapper. Doch immer mehr Briten zweifeln an ihrer Entscheidung. Ein zweites Referendum könnte der Ausweg aus der Sinnkrise sein.

Exit vom Brexit

Exit vom Brexit

Christophe LANGENBRINK Ein No-Deal-Brexit wird immer wahrscheinlicher. Die Zeit für eine Einigung wird immer knapper. Doch immer mehr Briten zweifeln an ihrer Entscheidung. Ein zweites Referendum könnte der Ausweg aus der Sinnkrise sein.

Das Gespenst ist zurück. Es ist nicht das von Canterville: weniger lustig, dafür umso gruseliger. Es nennt sich Brexit. Nur diesmal sucht es nicht die Europäische Union heim. Muffensausen bekommen jetzt die sonst wenig schreckhaften Briten. An Geister und andere Fabelwesen sind die Inselbewohner eigentlich gewöhnt. Doch der Brexit-Geist scheint nun doch einer wachsenden Mehrheit gehörig auf den Nerv zu gehen. So sehr, dass immer mehr Wähler sich einen Exit vom Brexit wünschen. Bekommen die Brexit-Befürworter endlich kalte Füße?



Glaubt man der Analyse der britischen Sonntagszeitung „The Observer“, so ist ein deutlicher Stimmungswandel zu beobachten. Die Menschen aus 112 Wahlkreisen, die 2016 noch mehrheitlich für den Ausstieg gewählt haben, sind inzwischen für einen Verbleib. Laut dem britischen Umfrage-Institut „Focaldata“ sind es sogar 53 Prozent. Demnach mehr als die 51,9 Prozent, die beim Referendum im Juni 2016 für den EU-Abschied gestimmt haben. Das nährt zumindest die Hoffnung, dass die Briten vielleicht doch zur Vernunft kommen.

Verdenken kann man es den Insulanern nicht, wenn sie lieber bleiben wollen. Die meisten Studien zeichnen Horrorszenarien, wenn es tatsächlich zum No-Deal-Brexit kommen sollte. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Daher wird die Liste prominenter Wirtschaftsvertreter, die sich gegen einen Ausstieg ohne ein geregeltes Abkommen stellen, immer länger. Ganz britisch sprechen sie von Risiken, die „unangenehm hoch“ seien. Was auch immer das bedeutet, es klingt in den Ohren vieler Wähler bedrohlich. Und in deren Haut würde man aus kontinental-europäischer Sicht nicht stecken wollen. Denn die wirtschaftspolitischen Vorstellungen und Aussagen sind widersprüchlich. Den wenigsten kann man Glauben schenken. Die Hilflosigkeit ist groß. So groß, dass selbst der frisch gekürte Brexit-Minister Dominic Raab für den Fall eines No-Deal große Mengen an Lebensmitteln hortet. Das ist verrückt.



Der Grad der allgemeinen Verunsicherung steigt weiter. Wie dramatisch die Lage mittlerweile ist, zeigen auch die Londoner Börse und die Bank of England, die an Notfallplänen für einen harten Brexit arbeiten. Und je mehr Unternehmen und Banken ihren Sitz in europäische Wirtschaftszentren verlegen, je bedrohlicher wird das Schreckgespenst.



Viel Zeit für einen Ausweg bleibt nicht mehr. Bis Oktober sollten die Verhandlungen mit der EU abgeschlossen sein. Ende März 2019 ist der Scheidungstermin. Auch wenn man sich auf dem Papier auf eine Übergangsfrist bis 2020 geeinigt hat, kommt diese nur zustande, wenn zuvor die Modalitäten geklärt sind. Und das ist bis dato nicht der Fall. Noch will Großbritannien sich die Rosinen herauspicken, was Brüssel auf keinen Fall zulassen kann. Sonst werden weitere EU-Mitglieder dem britischen Vorbild folgen. Das wäre der Anfang vom Ende.



Der aktuelle Stimmungswechsel ist daher ein wichtiger Indikator. Die Briten setzen sich endlich mit den Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidung auseinander. Erst jetzt wird ihnen bewusst, welche Vorteile Europa bringt. Eine zweite Volksbefragung wäre die geeignete Lösung, um einen solch schwerwiegenden Entschluss in vollem Bewusstsein und in Kenntnis aller Vor- und Nachteile zu treffen. Theresa Mays Regierung sollte den Weg für eine Vernunftwahl frei machen, in der Halbwahrheiten und falsche Tatsachen ausbleiben.