Die wegen Betrugs verurteilte Elizabeth Holmes wurde in den USA von ihren Kindern getrennt. Wie wäre es ihr in Luxemburg ergangen?

Haft mit Kindern

Ex-Starunternehmerin Holmes in Haft trotz kleiner Kinder

(dpa/mer) - Die wegen Betrugs verurteilte einstige Star-Unternehmerin Elizabeth Holmes hat am Dienstag ihre mehr als elfjährige Haftstrafe angetreten. Die US-Gefängnisverwaltung bestätigte, dass Holmes wie angeordnet in der Einrichtung in Texas eintraf. Vor wenigen Wochen hatte ein Berufungsgericht ihren Antrag abgewiesen, den Haftantritt bis zum Abschluss des Widerspruchsverfahrens auszusetzen.

Holmes war Gründerin und Chefin des Start-ups Theranos, mit dem sie Bluttests zu revolutionieren versprach. Bei Theranos reichten angeblich nur wenige Tropfen Blut auch für komplexe Tests. Holmes wurde gefeiert, Theranos erreichte in Finanzierungsrunden eine Bewertung von neun Milliarden Dollar (8,4 Mrd Euro). Holmes wurde damit auf Papier zur Milliardärin. Doch dann stellte sich heraus, dass die Technologie nicht funktionierte. Holmes und ihr Top-Manager Ramesh Balwani wurden wegen des Vorwurfs verurteilt, Investoren gezielt hinters Licht geführt zu haben.

Ursprünglich sollte Holmes die auf elf Jahre und drei Monate angesetzte Haftstrafe bereits Ende April antreten. Doch mit ihrem Antrag, den Haftbeginn für die Dauer der Berufung auszusetzen, wurde dieser Zeitplan gekippt.

Mutter-Kind-Zellen in zwei Gefängnissen

Zuletzt legte der zuständige Richter Edward Davila den Betrag, den Holmes und Balwani Anlegern schulden, auf gut 452 Millionen Dollar fest. Balwani trat seine 13-jährige Haftstrafe bereits an.

Elizabeth Holmes bei der Ankunft im Gefängnis von Bryan, Texas. Foto: AFP

Für Diskussionen sorgt der Umstand, dass Holmes während des Verfahrens zwei Kinder bekam. 2019 heiratete sie den Hotelerben Billy Evans, mit dem sie 2021 einen Sohn und 2023 eine Tochter bekam. Die Verteidigung hatte lange auf eine milde Gefängnisstrafe oder Alternativen, etwa ein Hausarrest und Sozialstunden, gehofft, doch letztlich musste Holmes ihre Haft antreten - und wurde von ihren Kindern getrennt.

In einigen Ländern verfügen Gefängnisse über Mutter-Kind-Abteilungen, deren Ziel es ist, die Trennung von Mutter und Kind während der Haft zu vermeiden. Doch wie ist die Situation für junge Mütter, die in Luxemburg zu Gefängnis verurteilt werden?

Sowohl im Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) in Schrassig als auch im Centre pénitentiaire de Givenich (CPG) gibt es sogenannte Mutter-Kind-Zellen, erklärt der Direktor der Administration pénitentiaire, Serge Legil, auf „Wort“-Anfrage. Doch er schränkt ein: „Diese sind aber ausdrücklich nur für den zeitweiligen Aufenthalt von Müttern mit ihren Kleinkindern gedacht.“ Spätestens, wenn das Kind zwei Jahre alt ist, sei der Aufenthalt im Gefängnis zusammen mit der Mutter nicht mehr möglich. Dann werde das Kind entweder vom anderen Elternteil in Pflege genommen, oder die zuständigen Gerichte würden eine Entscheidung über die weitere Fürsorge des Kindes treffen.

Neben dem Gefängnis in Schrassig und dem offenen Vollzug in Givenich existiert mit dem Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff noch eine dritte Haftanstalt in Luxemburg, in der jedoch nur männliche Häftlinge einsitzen.