32 Jahre nach einem tödlichen Brandanschlag in Saarlouis wurde ein weiterer Verdächtiger verhaftet. Er soll den Haupttäter angestiftet haben.

Brandanschlag 1991

Ex-Skinhead-Anführer von Saarlouis im Fall Yeboah verhaftet

Tom RÜDELL

(mit dpa) - Wegen eines tödlichen Brandanschlags vor mehr als 30 Jahren auf eine Asylbewerberunterkunft in Saarlouis-Fraulautern ist am Dienstag ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Laut der Veröffentlichung handelt es sich um Peter St., den damaligen Anführer der Saarlouiser Skinhead-Szene und späteren Führer einer Gruppierung mit dem Titel „Kameradschaft Horst Wessel Saarlautern“. (Anmerkung: Saarlautern ist der eingedeutschte Name, den die Nazis zwischen 1936 und 1945 für die Stadt Saarlouis benutzten.)

Dem heute 54-Jährigen werde Beihilfe zum Mord und Beihilfe zu versuchtem Mord zum Nachteil von 20 Menschen vorgeworfen, so die oberste deutsche Anklagebehörde weiter. Der Verdächtige soll Kontakt mit dem derzeit wegen des Anschlags in Koblenz vor Gericht stehenden Peter Sch. gehabt und diesen zu der Tat angestiftet haben, erklärte die Bundesanwaltschaft weiter. Noch am Dienstag sollte er dem Haftrichter vorgeführt werden.

Derzeit läuft vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz ein Prozess gegen den 51-jährigen Peter Sch. wegen des nächtlichen Anschlags auf das Asylbewerberheim am 19. September 1991. Damals war der 27-jährige Asylbewerber Samuel Yeboah aus dem westafrikanischen Ghana verbrannt. Außerdem brachen sich zwei Hausbewohner Knochen beim Sprung aus einem Fenster. 18 weitere Bewohner konnten sich damals unverletzt ins Freie retten.

Mord verjährt nicht

Die ersten Ermittlungen zum Brandanschlag waren bereits kurz nach der Tat eingestellt worden. 2020 nahm die Bundesanwaltschaft den Fall nach einer späten belastenden Aussage einer Hauptzeugin neu unter die Lupe. Erst dies führte zur Anklage – Mord verjährt in Deutschland nicht.



Peter Sch. und der jetzt festgenommene Peter St. sollen den Abend vor der Tat zusammen in der Kneipe „Bayerischer Hof“ in der Saarlouiser Innenstadt verbracht haben. St. soll dort die Rede auf die rassistischen Ausschreitungen in Hoyerswerda gebracht haben, die kurz zuvor passiert waren. Er habe gesagt, etwas Ähnliches müsse in Saarlouis auch einmal passieren. Woraufhin, so die Anklage im laufenden Prozess, Peter Sch. nach Fraulautern gefahren und dort zur Tat geschritten sei. Nach der aktuellen Anklageschrift habe er alleine gehandelt - diese These ist aber seit Jahrzehnten umstritten und steht im Widerspruch zur jetzt erfolgten Verhaftung.

Im Prozess vor dem OLG war zuletzt ein Deal mit dem Angeklagten im Gespräch gewesen: Im Gegenzug für ein „qualifiziertes Geständnis“, bei dem der Angeklagte Täterwissen und eventuelle Mittäter offenbaren sollte, wäre das Gericht bereit gewesen, über den Strafrahmen zu verhandeln.

Der Deal kam allerdings nicht zustande, statt dessen belastete der Angeklagte Peter Sch. einen Bekannten - einen Mann, der damals in der Kneipe mit dabei war, zwischenzeitlich aber aus der Nazi-Szene ausgestiegen ist. Sie hätten die Tat ohne das Wissen des Skinhead-Anführers St. begangen, so Peter Sch. Dem schenkten die Ermittler offenbar keinen Glauben - und verhafteten stattdessen jetzt St. Dieser war bereits in Koblenz als Zeuge geladen gewesen, hatte aber von seinem Zeugnisverweigerungsrecht gebraucht gemacht - er beantwortete also keine Fragen, um sich nicht selbst belasten zu müssen.

Saarlouis, die Skinhead-Hochburg

Saarlouis war in den frühen 1990er-Jahren eine Hochburg der rechtsextremen Szene in Westdeutschland. Im Skinhead-Jargon der Zeit galt die Stadt als „National Befreite Zone“, also eine Region, in der die Neonazis ohne nennenswerte Gegenwehr ihren Rassismus und Menschenhass ausleben konnten.

Sch. und St. pflegten überregionale Szene-Kontakte: Auf Fotos von einer Demonstration auf dem Großen Markt in Saarlouis ist der mittlerweile verstorbene prominente Neonazi Siegfried Borchert („SS-Siggi“) aus Dortmund neben den beiden Saarlouiser Skinheads zu sehen. Sch. und St. reisten ihrerseits 1996 zum „Rudolf-Heß-Gedenkmarsch“ nach Worms, wo auch die späteren NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Beate Zschäpe präsent waren.

Saarlouiser Skinheads nahmen auch an der von der Luxemburger Polizei schnell beendeten Skinhead-Demo 1994 in Luxemburg-Stadt teil - die „Gedenkmärsche“ zu Ehren des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß waren in diesem Jahr deutschlandweit verboten, die Szene brauchte einen Ausweichort und dachte, diesen im Großherzogtum zu finden. Ob Sch. oder St. auch in Luxemburg mit von der Partie waren, ist aber unklar.