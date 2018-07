Der mutmaßlich gewalttätige Ex-Sicherheitsmitarbeiter von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sieht in der Aufregung um seine Person eine Kampagne gegen den Staatschef.

Ex-Sicherheitsmann Macrons sieht Kampagne gegen den Präsidenten

Der mutmaßlich gewalttätige Ex-Sicherheitsmitarbeiter von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sieht in der Aufregung um seine Person eine Kampagne gegen den Staatschef.

(dpa) - „Es gab zuerst den Willen, dem Präsidenten zu schaden, das steht fest“, sagte Alexandre Benalla in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung „Le Monde“. Er selbst sei nur die „Eingangstür“ gewesen, um an Macron heranzukommen.



Bericht: Macron sieht sich in Benalla-Affäre als Verantwortlicher Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat, einem Bericht zufolge, in der Affäre um einen seiner Sicherheitsmitarbeiter die Verantwortung auf sich genommen.

Benalla räumte ein, bei einer Demonstration am 1. Mai in Paris gegen Demonstranten vorgegangen zu sein. Dabei habe er einen Polizeihelm und eine Polizeiarmbinde getragen, obwohl er eigentlich nur als Beobachter zugegen gewesen sei. Er habe damit einen „politischen Fehler“ begangen, aber keine Straftat, sagte Benalla.

Das Einschreiten von Macrons Mitarbeiter wurde der Öffentlichkeit erst im Juli durch Medienberichte und Videos bekannt. Es folgte nach Einschätzung von Beobachtern die größte Krise der Amtszeit Macrons. Die Opposition vermutet einen Vertuschungsskandal. Zwei Ermittlungsausschüsse wurden eingesetzt, um die Hintergründe aufzudecken. Gegen Benalla läuft mittlerweile ein Ermittlungsverfahren der Justiz wegen des Verdachts der Gewalttätigkeit und der Amtsanmaßung.



Frankreichs Regierung weist Kritik in Benalla-Affäre zurück In der Affäre um einen Sicherheitsbediensteten von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wehren sich Regierung und Mitarbeiter im Élyséepalast gegen die Kritik der Opposition.

Die konservative Oppositionspartei Les Républicains brachte - wie angekündigt - einen Misstrauensantrag gegen die Regierung ein, wie die Nachrichtenagentur AFP am Abend berichtete. Der Antrag solle in der kommenden Woche debattiert werden. Angesichts der großen Mehrheit von Macrons Partei La République En Marche im Parlament dürfte dieser Schritt der Regierung aber kaum gefährlich werden.