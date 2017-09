Von LW-Korrespondent Markus Schönherr (Kapstadt)



Was haben Turnschuhe und zeitgenössische afrikanische Kunst gemeinsam? Die Antwort ist er: Jochen Zeitz, ehemaliger Geschäftsführer von Puma, Afrikaliebhaber und Kunstmäzen. In Kapstadt wird der deutsche Unternehmer in wenigen Wochen das bislang größte Museum eröffnen, in dem afrikanische Künstler im Mittelpunkt stehen. Allerdings: Das ambitionierte Projekt ist nicht unumstritten.

„Waterfront“ wird sie genannt, dabei ist das Kapstädter Hafenviertel weit mehr als eine Anlaufstelle für Industrieschiffe: Touristenmagnet, Vergnügungsviertel, Einkaufsparadies - und demnächst auch Anziehungspunkt für Kunstliebhaber ...