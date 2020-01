Ex-Priester Bernard Preynat: Missbrauch im Pfadfinderzelt

Bernard Preynat verging sich als Priester an Dutzenden Pfadfindern. Die Kirchenhierarchie schwieg zu den Vorfällen.

Von LW-Korrespondentin Christine Longin (Paris)



Mit unsicheren Schritten betritt Bernard Preynat den Gerichtssaal. Mit seinem grauen Bart erinnert der frühere Priester eher an einen netten Onkel als an einen Kinderschänder. Und doch muss der 74-Jährige sich vor dem Strafgericht Lyon seit Dienstag wegen Pädophilie verantworten. Zehn seiner Opfer treten im größten Prozess wegen Kindesmissbrauchs in der katholischen Kirche Frankreichs als Zivilkläger auf.



Mit drastischen Worten

Mit drastischen Worten schildern die inzwischen über 40-Jährigen, wie der Geistliche sich an ihnen rieb, seine Hand in ihre Hose schob oder sie zum Masturbieren zwang ...