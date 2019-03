Wie weiter mit der Partei des ungarischen Regierungschefs Orban? Die Entscheidung im Führungsgremium der Europäischen Volkspartei steht bevor.

EVP-Spitze schlägt offiziell Suspendierung Orbans vor

(dpa/jt) - Die Spitze der Europäischen Volkspartei hat offiziell vorgeschlagen, die Mitgliedschaft der Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban vorerst auf Eis zu legen. Dies teilte EVP-Vorstandsmitglied Esther de Lange von der niederländischen Mitgliedspartei CDV am Mittwoch mit.

Die Suspendierung soll so lange gelten, bis ein Weisenrat unter Leitung des früheren EU-Ratschefs Herman van Rompuy beurteilt hat, ob der Fidesz langfristig die Kriterien zur Mitgliedschaft in der EVP erfüllt. Bis dahin sollen Rechte wie die Kandidatur für Parteiposten oder die Teilnahme an EVP-Treffen ruhen.

Über den Vorschlag berieten am Mittwoch in Brüssel die Mitglieder des Parteienverbunds, zu dem neben der CSV auch CDU und CSU gehören. Die beiden deutschen Unionsparteien stehen hinter dem Vorschlag der Suspendierung und der Beurteilung durch den Weisenrat. Die CSV schrieb am Mittwoch auf Twitter: Wenn die Fidesz europäische Werte weiterhin mit Füßen trete, "dann ist es höchste Zeit, dass sie aus der EVP ausgeschlossen wird".



Rechtsstaatlechkeet, Pluralismus an Demokratie si fir d’CSV net verhandelbar. D’EU baséiert op deene Wäerter. Wann eng #Fidesz Partei déi mat Féiss trëppelt, ass et héich Zäit, dass Se aus der #EVP ausgeschloss gëtt!#Rechtsstaatlechkeet #EU #Demokratie — CSV (@CSV_news) 20. März 2019

Kritiker werfen Orban unter anderem vor, in Ungarn seit Jahren Demokratie und Rechtsstaat auszuhöhlen, kritische Medien zum Schweigen zu bringen und die Opposition durch Repressalien wie willkürliche Geldstrafen zu schwächen. Orban lehnt Migration ab und weicht von der EU-Asyl- und Flüchtlingspolitik ab. Außerdem geriet er zuletzt mit seiner Anti-Brüssel-Kampagne in die Kritik.