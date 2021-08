Der Angriff auf die Sicherheitskräfte hat sich um 4.13 Uhr mitteleuropäischer Zeit zugetragen. Es gibt einen Toten.

Evakuierung in Afghanistan

Angriff auf Soldaten am Flughafen Kabul

Der Angriff auf die Sicherheitskräfte hat sich um 4.13 Uhr mitteleuropäischer Zeit zugetragen. Es gibt einen Toten.

(jwi) - Bei einem Feuergefecht haben unbekannte Täter am Flughafen Kabul auf afghanische Sicherheitskräfte geschossen. Dabei sei eine afghanische Sicherheitskraft getötet und drei weitere verletzt worden. Das meldet die deutsche Bundeswehr via Twitter am Montag. Der Angriff habe sich um 4.13 Uhr mitteleuropäischer Zeit zugetragen.

Auch deutsche sowie US-Soldaten seien am Gefecht beteiligt gewesen, so die Bundeswehr. Bei deren Truppen gab es aber keine Verletzte, heißt es.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Noch am Sonntag teilte die US-Regierung mit, die Gefahr eines Anschlags der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am Flughafen Kabul oder in der Umgebung sei „real, akut und anhaltend“. Entsprechende Warnungen nehme man „absolut todernst“. Die militant-islamistischen Taliban und der regional aktive Zweig des IS sind verfeindet.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.