Mehrere Personen konnten sich bis zum Flughafen von Kabul durchschlagen. Sie wurden Islamabad ausgeflogen.

International 2 Min.

Evakuierung aus Kabul

Mehrere Personen aus Luxemburg in Islamabad in Sicherheit

Mehrere Personen konnten sich bis zum Flughafen von Kabul durchschlagen. Sie wurden Islamabad ausgeflogen.

(TJ/jwi/DS) - Am Dienstagabend gab es endlich Entwarnung. Die restlichen noch in Afghanistan festsitzenden Personen aus Luxemburg konnten Kabul über die Luftbrücke mit einem belgischen Militärflugzeug verlassen. Sie wurden zunächst nach Islamabad geflogen, wie Außenminister Jean Asselborn (LSAP) mit Erleichterung gegenüber dem „Luxemburger Wort“ erklärte. Von dort ging es dann weiter zum belgischen Militärflughafen Melsbroek, wo sie am Mittwoch früh erwartet werden. Anschließend werden sie mit einem Bus nach Luxemburg gebracht.

Um wie viele Personen es sich genau handelt, stand am Dienstag noch nicht mit letzter Sicherheit fest. Da die Situation in Kabul weiterhin äußerst unübersichtlich ist, gab es im Verlauf des Tages unterschiedliche Meldungen. Am Morgen kam zunächst die Nachricht, dass es einer Familie mit drei Kindern und drei weiteren Männern mit Wohnsitz in Luxemburg dank der Hilfe der belgischen Kräfte vor Ort in der Nacht zum Dienstag endlich gelungen war, zum Flughafen von Kabul vorzudringen.

Verzögerungen

Sie würden demnächst ausgeflogen, hieß es weiter. Doch dann sei es wegen „administrativer Kontrollen“ zu Verzögerungen gekommen und die Gruppe habe erst am Nachmittag von einem Flugzeug außer Landes gebracht werden können, erklärte Außenminister Asselborn. Zunächst hieß es, sie seien auf dem Weg nach Abu Dhabi in den Vereinigten Emiraten. Doch dann stellte sich heraus, dass das Flugzeug sie nach Islamabad in Pakistan bringen würde. Neben der Familie und den drei Männern waren noch weitere Personen an Bord des Flugzeugs. Offensichtlich handelt es sich um Familienangehörige.

Bereits am Montagabend hatten das Außen- und das Verteidigungsministerium in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt, dass eine von insgesamt neun Personen mit Bezug zu Luxemburg, die sich zu dem Zeitpunkt noch in Afghanistan befanden, es bis zum Flughafen von Kabul geschafft habe.

Schwierige Bedingungen

Der Chefdiplomat betonte noch einmal, dass die Rückführung unter äußerst schwierigen Bedingungen stattfindet, weil Luxemburg in Afghanistan nicht präsent ist und die gesamten Verhandlungen daher über die Vertretungen der Nachbarländer laufen.

Der Flughafen von Kabul ist unter der Kontrolle von US-Soldaten Foto: AFP

Ein Mitglied der Armee sowie ein Mitarbeiter des Außenministeriums sind unterwegs nach Kabul, um die dortigen Einsatzkräfte bei der Evakuierung von europäischen Staatsangehörigen und Einwohnern zu unterstützen. sie sollen heute im Lauf des Tages in Kabul ankommen.



Die Taliban bestehen darauf, dass die Evakuierungen bis Ende des Monats abgeschlossen sind. „Wir wollen, dass alle Ausländer bis zum 31. August evakuiert werden“, sagte der Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid in einer Pressekonferenz am Dienstag. Der Sprecher wandte sich zugleich dagegen, dass nun viele gebildete Afghanen das Land verließen. Man brauche diese, um Afghanistan wieder aufzubauen.



Drohungen für den Fall, dass die USA oder andere Länder ihre Evakuierungen nicht bis Ende August abschließen sollten, sprach Mudschahid allerdings nicht aus. Verbündete der USA wie Deutschland oder Großbritannien dringen darauf, den Einsatz der US-Truppen über den 31. August hinaus noch eine Weile zu verlängern, damit weitere Evakuierungsflüge durchgeführt werden können. Für das Chaos am Flughafen machte Mudschahid die USA verantwortlich.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von facebook angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.