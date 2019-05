Was steht für die Parteien auf dem Spiel? Warum ist eine Stimme in Luxemburg mehr wert als in Metz? Welche Reformen braucht die EU? Die wichtigsten Fragen und Antworten vor den EU-Wahlen am Sonntag.

International 10 Min.

Europawahl: Antworten auf die wichtigsten Fragen

Jörg TSCHÜRTZ Am Sonntag versammelt sich (halb) Europa um die Wahlurne. Was steht für die Parteien in Luxemburg auf dem Spiel? Warum ist eine Stimme in Luxemburg mehr wert als in Metz? Welche Reformen braucht die EU? Die wichtigsten Fragen und Antworten im "Wort"-Überblick.

Entschuldigung, ich habe da etwas verpasst ... Wann wird eigentlich gewählt? 21 der 28 Mitgliedsstaaten, darunter auch Luxemburg, wählen am Sonntag, 26. Mai. Briten und Niederländer werfen schon am Donnerstag, 23. Mai, ihre Stimmzettel ein. Die Iren, Letten, Malteser und Slowaken sind einen beziehungsweise zwei Tage später dran. Am längsten dauert die EU-Wahl in Tschechien: Die Wahlbüros sind dort an Freitag und Samstag geöffnet. Wie viele Wahlberechtigte in Luxemburg dürfen/müssen an der EU-Wahl teilnehmen?