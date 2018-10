„Europas Stunde ist gekommen“

Diego VELAZQUEZ

Das Rennen um den Chefposten in der Europäischen Kommission hat begonnen. Alexander Stubb, Vizechef der Europäischen Investitionsbank und ehemaliger Ministerpräsident Finnlands, hat am Dienstag seinen Hut in den Ring geworfen. Er tritt gegen den Deutschen Manfred Weber an, um Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) bei den EU-Wahlen 2019 zu werden. Anfang November soll sich die EVP für ihren Spitzenkandidaten entscheiden.