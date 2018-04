Europas Reformer hat Gegenwind

Klammert man die Fraktionen an den linken und rechten Extremen des Spektrums aus, dann sollte Emmanuel Macron in Straßburg ein einfaches Spiel haben.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Dienstag in Straßburg vor dem EU-Parlament seinen großen Auftritt. Für den europafreundlichen Franzosen sollte es sich dabei um ein Heimspiel handeln, da er Reformen verspricht, die ganz im Sinne der europäischen Volksvertretung sein müssten. Doch so einfach ist das nicht.

Klammert man die Fraktionen an den linken und rechten Extremen des Spektrums aus, dann sollte Emmanuel Macron am Dienstag in Straßburg ein einfaches Spiel am haben. Für eine große Mehrheit der Parlamentarier ist der französische Präsident einer der Gründe, warum sie noch Parlamentarier sein können. Hätte Marine Le Pen 2017 die Präsidentschaftswahl in Frankreich gewonnen, gäbe es heute womöglich keine EU mehr, und damit auch keine europäische Volksvertretung.



Auch inhaltlich stehen sich Macron und eine Mehrheit der Abgeordneten in Straßburg nahe ...