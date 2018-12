Die Reaktion des Westens auf die russische Destabilisierung der Ukraine ist butterweich. Kremlchef Wladimir Putin braucht eine klare Ansage.

Leitartikel International 2 Min.

Europas offene Wunde

Françoise HANFF Die Reaktion des Westens auf die russische Destabilisierung der Ukraine ist butterweich. Kremlchef Wladimir Putin braucht eine klare Ansage.

Weitgehend unbeachtet von der Weltöffentlichkeit wütet am Rande Europas ein Krieg. 12 000 Tote und anderthalb Millionen Binnenflüchtlinge sind das Fazit nach fast fünf Jahren blutiger Auseinandersetzungen in der Ostukraine. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Schlimmer noch: Der Konflikt ist dabei zu eskalieren, und das Zaudern des Westens ermutigt Moskau, sein Tun fortzusetzen.

Mit der Gründung einer ukrainischen orthodoxen Nationalkirche am vergangenen Wochenende und damit einer religiösen Emanzipierung von Moskau hat die Ukraine ihrem großen Nachbarn eine schallende Ohrfeige verpasst. „Die Ukraine wird nicht mehr, wie Schewtschenko sagte, Moskauer Gift aus Moskauer Tassen trinken“, triumphierte Petro Poroschenko, den Nationaldichter der Ukraine zitierend. Der Präsident feierte eine „Kirche ohne Putin“, „ohne Gebete für die russische Macht und die russische Armee“.



Wie die Faust aufs Auge



Die Kirchenneugründung ist bislang der letzte Akt im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Dem vorangegangen war Ende November ein Zwischenfall an der Straße von Kertsch im Asowschen Meer. Dabei brachten Schiffe der russischen Küstenwache ukrainische Boote auf und setzten deren Besatzungen fest. Kiew sprach von einem „Akt militärischer Aggression“, während Russland der Ukraine Provokation vorwarf. Beide Staaten wiesen jegliche Schuld von sich.

Den genauen Hergang an jenem Novembertag an der Meerenge kennen nur die Beteiligten, es steht Aussage gegen Aussage. Eines ist jedoch klar: Eine Aggression Russlands würde wie die Faust aufs Auge in das Verhaltensmuster des Riesenreichs passen, das in den vergangenen Jahren nichts unversucht gelassen hat, um den früheren Bruderstaat zu destabilisieren und wirtschaftlich auszubluten.



Es ist unbestritten, dass der Vorfall beiden Präsidenten gelegen kam. Poroschenko sah sich dazu veranlasst, das Kriegsrecht auszurufen, zwar nur für 30 Tage. Aber es erlaubt dem schwer reichen Unternehmer, der um sein politisches Überleben kämpft, sich vor den Wahlen am 31. März 2019 als starker Macher zu profilieren. Wladimir Putin seinerseits freut sich über die Ablenkung von der umstrittenen russischen Rentenreform.



Ein weiterer Testballon



Die Reaktionen des Westens auf das Scharmützel am Eingang zum Asowschen Meer waren gelinde gesagt verhalten. Sowohl die Europäische Union als auch die NATO riefen zu Zurückhaltung und Deeskalation auf. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel versuchte zu vermitteln. Allein Donald Trump schien klare Kante zu zeigen, als er kurzfristig ein Treffen mit dem Kremlchef am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires absagte. Die Abfuhr an Putin war jedoch eher auf innenpolitische Ursachen zurückzuführen als auf die Ereignisse im Schwarzen Meer.



Diese waren für den starken Mann im Kreml einmal mehr ein Testballon, um die Ohnmacht der Ukraine und des gesamten Westens vorzuführen. Dass die EU und die USA auf Dialog setzen, ist begrüßenswert. Allein, es reicht nicht. Wladimir Putin versteht nur eine Sprache, und zwar die der Stärke. Eine Ausweitung der Sanktionen wäre eine Möglichkeit gewesen, wenn auch nur eine schwache, um den Kremlherrscher in die Schranken zu weisen. Der Westen muss Russland klare Grenzen setzen und im Notfall den Worten auch Taten folgen lassen.

Europas Frieden wird auch in der Ukraine verteidigt. Hoffentlich ist dies den Europäern bewusst, wenn der nächste Akt im Ukrainekonflikt ansteht. Es ist nur eine Frage der Zeit.