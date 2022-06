Die EU-Sozialminister einigen sich auf einen Kompromiss zur Richtlinie über angemessene Mindestlöhne. Doch der hat Tücken.

EU-Kompromiss zu Mindestlöhnen

Europäischer Mindestlohn kommt

Steve BISSEN Die EU-Sozialminister einigen sich auf einen Kompromiss zur Richtlinie über angemessene Mindestlöhne. Doch der hat Tücken.

Die Arbeits- und Sozialminister der EU haben sich am Donnerstag auf einen Kompromiss bezüglich eines europäischen Mindestlohnes geeinigt. Zentrale Punkte der Richtlinie sind die Angemessenheit von Mindestlöhnen, dort wo sie bereits existieren, die Förderung von Kollektivvertragsverhandlungen zur Lohnfestsetzung in allen EU-Mitgliedsstaaten und eine bessere Durchsetzung und besseres Monitoring in allen EU-Mitgliedsstaaten. Einen EU-weit gültigen, einheitlichen Betrag für einen Mindestlohn wird es allerdings nicht geben.

Die neue Regelung empfiehlt den EU-Mitgliedstaaten lediglich, ihre Mindestlöhne so anzupassen, dass sie 60 Prozent des Median-Einkommens und 50 Prozent des Durchschnitts-Einkommens abbilden. Zudem werden sie zu Aktionsplänen verpflichtet, um die Tarifbindung zu steigern, wenn deren Quote unter 80 Prozent liegt. Alle zwei Jahre müssen die EU-Mitgliedsstaaten Bericht erstatten. Der neue EU-Mindestlohn könnte die Bedingungen von rund 25 Millionen Beschäftigten in der gesamten EU verbessern.



Engel sieht starkes Signal

Durch die Verabschiedung der Richtlinie über angemessene Mindestlöhne „hat Europa seine Effizienz und seine soziale Dimension unter Beweis gestellt“, teilte Arbeitsminister Georges Engel (LSAP) nach dem Treffen des Rats für Beschäftigung und Sozialpolitik in Luxemburg mit.

Grünes Licht für Solidaritéitspak Das Parlament hat am Mittwoch das Gesetz zur Umsetzung des Tripartite-Abkommens verabschiedet. Der OGBL hat vor dem Parlament dagegen protestiert.

Engel betonte, dass die Erzielung einer endgültigen Einigung ein Jahr nach dem Sozial-Gipfel von Porto ein starkes Signal für die Gewährleistung einer steigenden sozialen Konvergenz zwischen den EU-Mitgliedstaaten sei. Nun muss im September noch das EU-Parlament zustimmen, damit die neue Regelung in Kraft treten kann.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.