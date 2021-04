Orban, Morawiecki und Salvini wollen gemeinsame Programme entwerfen. Die EVP ist ihnen zu weit nach links gerückt.

Europäische Allianz der Rechtsnationalen am Entstehen

Orban, Morawiecki und Salvini wollen gemeinsame Programme entwerfen. Die EVP ist ihnen zu weit nach links gerückt.

(dpa) - Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki und der ehemalige italienische Innenminister Matteo Salvini wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen. Die drei rechtsgerichteten Politiker kündigten am Donnerstag nach einem Treffen in Budapest an, sich gemeinsam für eine „europäische Renaissance“ einzusetzen. „Viele Millionen europäischer Bürger sehen sich ohne entsprechende und wirksame politische Vertretung in Europa“, sagte Orban.

Orbans Kanzleichef: EVP-Austritt von Fidesz nur „technische Frage“ Gergely Gulyas, Leiter des Büros des Ministerpräsidenten Viktor Orban, betonte am Samstag, die EVP sei nicht mehr rechts genug.

Dazu wollen ihre drei rechtsnationalen Parteien - der ungarische Fidesz, die polnische PiS und die italienische Lega - gemeinsame Programme entwerfen. Es gehe vor allem um Werten wie Familie, individuelle Würde und Christentum, sagte Morawiecki.

„EVP zu links“

Orban hatte die beiden Politiker aus Polen und Italien eingeladen, nachdem sein Fidesz die christdemokratische Europäische Volkspartei (EVP) verlassen hatte. Die EVP sei nach links gerückt und bringe die Stimme christdemokratischer Menschen nicht mehr zum Ausdruck, so Orban. Die zwölf Fidesz-Abgeordneten im Europaparlament sind inzwischen fraktionslos. Daran ändert sich auch nach dem Treffen vorerst nichts.

Streit um Rechtsstaatlichkeit belastet EU vor dem Gipfeltreffen Das Finanzpaket aus Corona-Hilfen und langfristigem EU-Haushalt war schon eingetütet, da legten Ungarn und Polen ihr Veto ein. Die EU ist im Krisenmodus - Außenminister Asselborn rät zur Standhaftigkeit.

Im Vorfeld war spekuliert worden, ob Fidesz in die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) eintritt, in der die PiS die stärkste Gruppe bildet. Auch ein Zusammenschluss zu einer neuen Fraktion wurde als Möglichkeit genannt. Orban kündigte nun jedoch lediglich an, dass im Mai ein weiteres Treffen stattfinden werde, voraussichtlich in Warschau.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.