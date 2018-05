Trotz des Großbrandes am Samstagabend empfängt der Europa-Park in Rust bereits am Sonntagmorgen wieder Besucher.

Europa-Park Rust hat am Sonntag geöffnet

Das Feuer im Europa-Park Rust ist gelöscht. Zwei Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten verletzt.

(dpa) - Der Großbrand im Europa-Park Rust ist gelöscht. Derzeit würden noch letzte Glutnester gelöscht und die betroffenen Bereiche aufgeräumt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen in Rust. Die Brandursache und die Höhe des Schadens seien aber noch unklar. Sachverständige nahmen demnach am Morgen ihre Ermittlungen auf.



Der Parkbetrieb ist wie geplant aufgenommen worden. Aktuell sind die Panorama Bahn, Monorail, Piraten in Batavia, Fjord Rafting, Dschungel-Floßfahrt und Koffiekopjes nicht in Betrieb. Die Vindjammer läuft. Weitere Updates hier: https://t.co/grFOP0rZ06 — Europa-Park Sprecher (@ep_sprecher) 27 mai 2018

Trotz des Großbrandes am Samstagabend hat der Europa-Park im baden-württembergischen Rust bereits am Sonntagmorgen wieder seine Pforten für Besucher geöffnet. Auch die ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ könne wie geplant stattfinden, twitterte ein Sprecher des Parks. Bei den Löscharbeiten erlitten drei Feuerwehrleute Rauchvergiftungen, Besucher und Mitarbeiter des größten deutschen Freizeitparks wurden wohl nicht verletzt. Die Ursache für den Brand ist ebenso noch unbekannt wie die Höhe des Sachschadens.



Nach Angaben des Freizeitparks war das Feuer am frühen Samstagabend in einer Lagerhalle ausgebrochen und erfasste dann auch die angrenzende Attraktion „Die Piraten von Batavia“ - eine Anlage, in der Besucher Bootsfahrten machen konnten. Die Feuerwehr rückte mit hunderten Kameraden an, auch Polizei und THW waren an dem Großeinsatz beteiligt. Laut Polizei waren rund 500 Rettungskräfte im Einsatz. Auf dem Gelände befanden sich etwa 25000 Parkbesucher, die sich tadellos verhalten hätten.



Nach mehreren Stunden Löscheinsatz sagte ein Sprecher der Polizei Offenburg am späteren Abend, der Brand sei unter Kontrolle. Am frühen Sonntagmorgen sagte ein Polizeisprecher, die Löscharbeiten seien nach wie vor in Gange. Eine Brandwache der Feuerwehr sei damit beschäftigt, auflodernde Glutnester immer wieder zu löschen. Abgesehen von den durch den Brand beschädigten Bereichen sollen alle anderen Teile des Parks den Besuchern zur Verfügung stehen.



Großbrand im Europapark: Rauch über Rust Im Europapark im deutschen Rust ist es am Samstagabend zu einem Großbrand gekommen. Wie der Park auf seinem Twitterkanal mitteilt, brennt das Fahrgeschäft "Piraten in Batavia". Teile des Parks wurden evakuiert.

Nach Angaben des Südwestrundfunks (SWR) war die Freilichtbühne in dem Park für die Sendung „Immer wieder sonntags“ mit Moderator Stefan Mross nicht von dem Brand betroffen. Die Musikshow sollte an diesem Sonntag live in der ARD ausgestrahlt werden. Das Feuer war während der Generalprobe ausgebrochen.

Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli, die ebenfalls am Sonntag auftreten sollte, schrieb auf ihrem Instagram-Profil: „Feuer im Europa Park!! Probe immer wieder Sonntags.“ Dazu verbreitete sie mehrere Videos, die - aus sicherer Entfernung aufgenommen - eine gewaltige Rauchsäule zeigen.

Der Europa-Park ist Deutschlands größter Freizeitpark und rechnet in diesem Jahr nach eigener Auskunft mit mehr als 5,6 Millionen Besuchern, ähnlich wie im Vorjahr. Er war 1975 eröffnet worden. Der 95 Hektar große Park zählt mehr als 100 Attraktionen und Shows.