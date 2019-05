EU-Wahl in Zypern: "Keine Ahnung, was in Straßburg gemacht wird" Bild: AFP/akovos Hatzistavrou

Grenzzaun in Nikosia: Zypern ist seit einem Putsch in Griechenland 1974 und einer darauf folgenden Invasion im nördlichen Teil der Insel geteilt. Den nördlichen Teil erkennt nur die Türkei an.